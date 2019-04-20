5 مشجعين يحشدون 88 ألف «شرقاوي» في 21 مباراة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

كشف مدير الاتصال الجماهيري في شركة كرة القدم بنادي الشارقة، محمد دعيفس، أن نحو 80% من مشجعي الشارقة في مدرجات دوري الخليج العربي لكرة القدم، هم من فئة الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 10 و23 سنة، معتبراً أن الجمهور الشرقاوي بكل فئاته لعب دوراً مميزاً ومؤثراً في الانتصارات والنجاحات الكبيرة، التي حققها الفريق منذ بداية الموسم الحالي، مشيراً إلى أن «القروب» الخاص بمدرج الأوفياء، بدأ بنحو خمسة مشجعين في بداية الموسم الكروي، من أجل حشد الجمهور خلف الفريق لدعمه ومساندته، لكنه اتسع حتى وصل العدد إلى 80 عضواً.

وقال محمد دعيفس، لـ«الإمارات اليوم»: «أمر إيجابي أن يكون للنادي هذا العدد الكبير من المشجعين، الذين معظمهم من فئة الشباب، على الرغم من ابتعاد الفريق عن منصة التتويج ببطولات الدوري لنحو 23 عاماً، أي منذ عام 96، وهذا الأمر راجع إلى أن هؤلاء المشجعين يحملون في الوقت ذاته جينات آبائهم وأماتهم، الذين تربوا على الحب والولاء لنادي الشارقة».

وأضاف «مبادرات كبيرة قام بها عدد من محبي النادي وجمهوره، بدعم كامل من قبل إدارة النادي، حتى يقوموا بحشد الجمهور الشرقاوي خلف الفريق بمختلف الوسائل المتاحة، وضمان وجوده في المدرجات، وهذا الأمر كان له انعكاس إيجابي على الفريق، من خلال النتائج الإيجابية التي ظل يحققها منذ بداية الموسم الحالي».

وتابع محمد دعيفس: «على الرغم من أن (قروب) مدرج الأوفياء بدأ قبل نحو ثلاث أو أربع سنوات فإنه بدأ أخيراً يأخذ الشكل الرسمي، بعدما تم تشكيل مجموعة من أعضاء هذا (القروب) من قبل شركة كرة القدم في النادي، من خلال لجنة الاتصال وشؤون الجماهير، التي تتبع بدورها إدارة الاتصال الجماهيري، التابعة لشركة كرة القدم في النادي».

وطالب دعيفس الجمهور الشرقاوي بمواصلة الدعم القوي، الذي ظل يقدمه لفريقه منذ بداية الموسم الحالي، مشدداً على أنهم بدؤوا، عقب مباراة بني ياس في الجولة 20، في العمل على حشد الجمهور لمباراة العين، بهدف وجود أكبر عدد من المشجعين، وهو ما تحقق بأكثر من 8000 متفرج حضروا تلك القمة.

وتابع دعيفس «أعضاء (القروب) الخمسة، الذين كان لهم دور بارز في عملية استقطاب الجمهور للمدرجات، من خلال عملهم من خلف الكواليس، هم: سعود عبدالله وعبدالله أحمد وعبدالله الشناصي (الليدر) وماجد سلطان وراشد المعيني».

وحظي الجمهور الشرقاوي، هذا الموسم، بإعجاب وتقدير كبيرين من قبل الأوساط الرياضية المحلية، تقديراً للدور الكبير الذي لعبه في دعم الفريق، ومؤازرته في مختلف المباريات، وكان لوجوده أثر إيجابي كبير في بث الحماسة والروح القتالية العالية في أوساط لاعبي الفريق.

وبخصوص أكبر حضور جماهيري لمشجعي الشارقة، أوضح مدير الاتصال الجماهيري بشركة كرة القدم: «أكبر حضور للجماهير كان في مباراة الشارقة وشباب الأهلي، حيث امتلأ الملعب بكامله».

ويتصدر الشارقة ترتيب فرق دوري الخليج العربي برصيد 51 نقطة، محققاً بذلك رقماً قياسياً في حصد النقاط دون أي خسارة، حتى الجولة 21، متفوقاً على كل منافسيه في الصدارة.

ووفقاً لإحصائية رسمية صادرة عن لجنة دوري المحترفين، فإن أعداد الحضور الجماهيري في مباريات الشارقة، بلغ حتى الجولة 21 من الدوري أكثر من 88 ألف مشجع.

وأثنى دعيفس على الاهتمام والدعم الكبيرين، اللذين تحظى بهما مبادرات جمهور الملك من إدارة النادي، معتبراً أن التنسيق والتواصل الدائمين بين إدارة الشارقة والجمهور، شكل لوحة رائعة ومعبرة.

وقال: «لابد أن نشكر كل الجمهور الشرقاوي دون استثناء، سواء كان من الجيل القديم أو من جيل الشباب، نظراً لأن الكل يجمعهم حب النادي والولاء له».

وعن مباراة العين الأخيرة التي انتهت بالتعادل 2-2، قال محمد دعيفس إنه كانت «هناك الكثير من المبادرات من قبل الجمهور لهذه المباراة، من بينها عمل (تيفو)، والعمل على حشد أكبر عدد من المشجعين في المدرجات، نظراً لأهميتها الكبيرة بالنسبة إلى مشوار الفريق في الدوري، وهو ما تحقق بحضور كبير لأنصار الفريق».

51

نقطة، حصدها الشارقة

في دوري الخليج

العربي، دون

أي خسارة.