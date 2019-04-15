محمد الشرقي يوقع عقد إنشاء استاد نادي دبا الرياضي

المصدر: الامارات اليوم - الفجيرة

وقع سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، عقداً لإنشاء وإنجاز "استاد نادي دبا الرياضي" الذي أمر به صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مع شركة فوج سنج العالمية، بكلفة تقديرية تصل حوالي المئة مليون درهم، على أن يشمل المشروع جميع المرافق الرياضية الحيوية حسب المواصفات العالمية، وحسب المخططات الهندسية التي قدمتها شركة "المهندسون الاستشاريون".

وتقدم سمو ولي العهد بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على اهتمام سموه بالتنمية الشاملة والمستمرة للإمارة على كل الأصعدة، مؤكداً أن إنشاء استاد دبا الرياضي يُعد جزءاً من المشروعات الحيوية التي تقوم الإمارة بتنفيذها، وتمثل نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات الأساسية فيها.

وقال سمو ولي العهد إن توجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة بإنشاء استاد دبا الرياضي، جاء لدعم الحركة الرياضية في المدينة وتشجيعا على التميز وتحقيق الانجازات.

كما وجّه سمو ولي العهد، جميع المؤسسات الحكومية في الفجيرة بتقديم كل أنواع الدعم المطلوب لتشييد الاستاد الرياضي بأفضل المواصفات الفنية في مدينة دبا الفجيرة، وتزويد منشآته الرياضية بكل ما من شأنه إبراز حضور النشاط الرياضي وتطويره في المدينة.

وتقدم رئيس مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة أحمد سعيد الضنحاني بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وولي عهده الأمين سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي على دعمهما للحركة الرياضية في الإمارة ورعايتهما الكريمة لأبنائها، والذي كان له الأثر الأكبر في المردود الكبير الذي تحققه رياضة الفجيرة في كافة المنافسات المحلية والدولية.

وقال الضنحاني أن استاد دبا الرياضي يشكل نموذجاً للأندية الرياضية الحديثة، حيث صمم بما يلبي متطلبات الاتحاد الآسيوي والدولي (فيفا)، إلى جانب تنفيذ اشتراطات لجنة دوري المحترفين لإقامة المباريات المحلية والدولية. مشيراً إلى أن الاستاد الذي سيتم تنفيذه في فترة أقصاها عام ونصف سيكون بطاقة استيعابية تصل إلى 10 ألف متفرج.

وحضر التوقيع كل من مدير الديوان الأميري في الفجيرة محمد سعيد الضنحاني، ومدير مكتب سمو ولي العهد سالم الزحمي، ومدير عام بلدية الفجيرة المهندس محمد سيف الأفخم، وأعضاء مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة الرياضي.