المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن منظمو سلسلة سباقات «بلومبرغ سكوير مايل لجري التتابع»، المخصص لموظفي كبرى الشركات، عودة الحدث السنوي إلى مركز دبي المالي العالمي 12 فبراير المقبل.

وقال المنظمون إن إعلان الدورة الخامسة جاء عقب النجاح الكبير الذي حققه سباق العام الجاري في 13 فبراير الماضي، ونفاد تذاكره في وقت مبكر، وشهد مشاركة ما يزيد على 1030 متسابقاً من كبرى شركات دبي، خاضوا السباق لمسافة ميل واحد حول مبنى بوابة مركز دبي المالي العالمي الشهير «جيت بيلدينغ». وتم جمع أكثر من 33 ألف دولار، من خلال برنامج «الإكسترا مايل»، لمصلحة الهلال الأحمر الإماراتي، الذي يعمل حالياً على تجديد وصيانة المباني المدرسية لعائلات محدودي الدخل في جميع أنحاء الدولة.