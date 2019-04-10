دورتموند والهلال يفتتحان «دولية دبي للناشئين»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تبدأ، اليوم، منافسات النسخة التاسعة من بطولة دبي الدولية لكرة القدم، دون 16 عاماً، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي على ملاعب نادي شباب الأهلي دبي في الممزر، وتستمر حتى 19 الجاري.

وتجمع المباراة الأولى فريق بروسيا دورتموند مع الهلال السعودي، عند الخامسة مساءً، تليها مباراة فريق شباب الأهلي دبي مع الوصل.

وكانت اللجنة المنظمة قد عقدت، أمس، مؤتمراً صحافياً، للإعلان عن تفاصيل البطولة، وتقديم الفرق المشاركة بحضور مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، وتحدث خلاله مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس ورئيس اللجنة المنظمة، علي عمر البلوشي، ومدير قسم الأكاديميات في مجلس دبي الرياضي مدير البطولة، أحمد سالم المهري، وممثلو الفرق المشاركة ومديرو الأكاديميات والمديرين الفنيين بأكاديميات كرة القدم في أندية دبي.

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة عن جدول المباريات، للفرق الثمانية المشاركة في النسخة التاسعة من البطولة، والتي تم تقسيمها إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى فرق: بروسيا دورتموند الألماني، وشباب الأهلي دبي، والوصل، والهلال السعودي، فيما تضم المجموعة الثانية فرق: أتلتيكو مدريد الإسباني، والنصر، وحتا، وفلامنغو البرازيلي.

وأكد علي عمر أن هذه البطولة تعد أحد أهم البرامج التي ينظمها المجلس، ويسعى من خلال تنظيمها إلى تطوير الناشئين والشباب في أندية الدولة، وتقديم الدعم الشامل للموهوبين منهم.