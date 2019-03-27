«الهيئة» تنسق مع وزارة الداخلية لمراجعة معايير السلامة في المنشآت الرياضية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت الهيئة العامة للرياضة أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بضرورة مراعاة تطبيق معايير واشتراطات الأمن والسلامة في الملاعب والمنشآت الرياضية، قامت بمخاطبة وزارة الداخلية من أجل التنسيق مع القيادات الشرطية، وقيادات الدفاع المدني على مستوى إمارات الدولة، من أجل تسهيل مهام فرق العمل المختلفة، المشكلة من قبل الهيئة، والمسؤولة عن مراجعة وتقييم كل معايير واشتراطات الأمن والسلامة للمرافق والمنشآت الرياضية.

وتدعو الهيئة، بحسب البيان الصحافي، كل المسؤولين في الجهات الرياضية والمرافق والمنشآت الرياضية، لتقديم كل المعلومات والمتطلبات المرتبطة باستيفاء البيانات التي تستهدفها فرق عمل الهيئة من أجل الوصول إلى منشأة آمنة.

وثمّنت الهيئة في بيانها، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المتواصل على تطبيق النظم والمعايير الدولية الخاصة التي تضمن سلامة أبناء الوطن والمتعاملين مع المنشآت الرياضية، وقالت إنها تعِد سموه بالسعي لتحقق استدامة وسلامة المنشآت، وإعداد تقرير مفصل بذلك، يتناول كل البيانات والمعلومات عن المنشآت الرياضية المتعلقة بالأمن والسلامة.