محمد بن راشد لأصحاب الهمم: بإصراركم تكتبون قصصاً في سجل المجد

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن اجتماع العالم في أبوظبي، من خلال الأولمبياد الخاص بمشاركة أكثر من 7000 رياضي من أصحاب الهمم، ممثلين لأكثر من 190 دولة، وما يزيد على 4000 من المرافقين والمدربين والأطقم الفنية، يؤكد المكانة المتميزة التي تتمتع بها دولة الإمارات كرمز للتعايش والتسامح والانفتاح على شعوب العالم وثقافاته، ويعلي من موقعها كوجهة رائدة عالمياً، في تنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى.

وأثنى سموه على جهود رئيس وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص، وجميع المتطوعين الشباب من الجنسين والجهات كافة، التي شاركت في تنظيم وإنجاح أكبر وأهم تظاهرة رياضية وإنسانية لأصحاب الهمم.

جاء ذلك، خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، الذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويختتم اليوم، حيث تابع سموه جانباً من المنافسات، مؤكداً تقديره لكل المشاركين من مختلف أنحاء العالم، لما أبدوه من مستوى متميز من الأداء الرياضي، الذي أهلهم للمنافسة في ألقاب أهم بطولات العالم المعنيّة بأصحاب الهمم.

وقال سموه موجهاً حديثه لجميع المشاركين في البطولة: «أنتم أبطال الإرادة القوية.. ورمز للعزيمة التي لا تلين.. فخور بإنجازاتكم وهي موضع اعتزاز الجميع.. فبإصراركم تكتبون قصصاً في سجل المجد».

وتمنى سموه لضيوف الإمارات عوداً محموداً إلى بلادهم وذويهم، حاملين معهم ذكريات طيبة عن دولة الإمارات وشعبها المضياف، وأعرب سموه عن اعتزازه وشعب الإمارات باستضافة الدولة لهذه التظاهرة الإنسانية العالمية، مشيراً سموه إلى الرعاية الكريمة والإحاطة الإنسانية، التي أبداها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تجاه الضيوف الذين عاملهم سموه بكل الاهتمام، مع حرصه على المتابعة اليومية لكل شؤونهم طوال فترة وجودهم على أرض الإمارات.

وقال سموه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «زرت الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية بأبوظبي، الرياضيون من أصحاب الهمم قصص استثنائية في الإرادة والتحدي، إرادة تم غرسها من أمهات استثنائيات في البذل والعطاء». وأكد سموه «يوم الأم نهديه في الإمارات لهؤلاء الأمهات المعجزات».

ووجه سموه تحية إعزاز وتقدير خاصة لبطلات وأبطال الإمارات الذين تمكنوا من إحراز العديد من الميداليات ضمن منافسات الأولمبياد، والتي منحت دولة الإمارات صدارة دول المنطقة العربية. ورافق سموه خلال الزيارة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومحمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومحمد بن عبدالله الجنيبي، رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والقائمين على تنظيم الحدث.

وبدأ سموه الزيارة بتفقد المنطقة المخصصة لعمليات متابعة شؤون اللاعبين، كما استمع في غرفة العمليات إلى شرح مفصّل من المتطوعين وأعضاء اللجنة المنظمة للحدث حول جميع التسهيلات اللوجستية والإمكانات التي وفرتها اللجنة للمشاركين والزائرين لضمان راحتهم وتلبية احتياجات جميع اللاعبين ضمن مختلف الألعاب.

وشاهد سموه خريطة إلكترونية عملاقة تستخدم في مراقبة سير المنافسات الرياضية، وكل ما يتصل بشؤون اللاعبين والمدربين والمرافقين والتجهيزات والشؤون اللوجستية الأخرى.

وكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى جانبه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الشاب السعودي حسن الحضركي الذي فاز ببطولة ألعاب القوى في الأولمبياد وحصل على الميدالية الذهبية، تقديراً من سموه للإنجاز الذي حققه الشاب وتشجيعاً له على المثابرة وتحقيق الإنجازات.

عقب ذلك، حضر سموه ومرافقوه جانباً من مباراة كرة اليد، التي أقيمت بين فريقي الإمارات وإسبانيا. وخلال الجولة التي شملت معظم صالات منافسات الأولمبياد، التقى سموه عدداً من أصحاب الهمم وصافحهم، وتحدث معهم حول مشاركتهم في منافسات الأولمبياد.

وتلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، حقيبة كهدية من أطفال مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، التي قاموا بتصميمها وصناعتها بأيديهم، كما تم إهداء جميع المشاركين في الأولمبياد حقيبة كُتب عليها: (الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية – أبوظبي).

• وجّه نائب رئيس الدولة تحية إعزاز وتقدير خاصة لبطلات وأبطال الإمارات، الذين تمكنوا من إحراز العديد من الميداليات ضمن منافسات الأولمبياد.