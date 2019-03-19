محمد بن زايد يؤكّد دعم مبادرات تمكين أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، مجلس إدارة مؤسسة الأولمبياد الخاص العالمية، يرافقهم الدكتور تيم شرايفر، رئيس الأولمبياد الخاص الدولي، وأسرة كنيدي شرايفر المؤسسة للأولمبياد الخاص، والمهندس أيمن عبدالوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي.

ورحب سموه بوفد المؤسسة وأسرة كيندي شرايفر، متمنياً لهما التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف المؤسسة في دعم الرياضيين من أصحاب الهمم ــ من ذوي الإعاقة الذهنية ــ وإعطائهم الفرصة لإبراز مواهبهم، وتحقيق طموحاتهم، ودمجهم في مجتمعاتهم.

وأكد سموه دعم الإمارات لمختلف المبادرات، التي تمكن أصحاب الهمم من المشاركة مع بقية أفراد المجتمع في تنمية وبناء بلدانهم.

وأشاد سموه بجهود أسرة الأولمبياد الخاص عموماً، ودور عائلة كيندي شرايفر خصوصاً، في الاهتمام بدعم رياضات أصحاب الهمم، وتشجيعهم الدائم على أن تحظى هذه الفئة بالعناية والرعاية، لتؤدي دورها ومسؤولياتها، أسوة ببقية أفراد المجتمع.

من جانبه.. ثمن وفد مؤسسة الأولمبياد الخاص العالمية مبادرات الإمارات، ودورها الرائد في تمكين أصحاب الهمم، وتوفير بيئة رياضية نموذجية، وفق أعلى المعايير العالمية، وتأسيس منظومة عمل مستدامة للأولمبياد الخاص لدعم الرياضيين من أصحاب الهمم، من أجل المشاركة في المنافسات والمحافل الرياضية المحلية والعالمية، وذلك بالشراكة مع أبرز المنظمات المعنية بالأولمبياد الخاص عالمياً.

وأشاد الوفد بمستوى تنظيم الدولة، واستضافتها للأولمبياد الخاص.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان.