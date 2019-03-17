جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك صور من الشجاعة والإرادة لاعبة من المنتخب المصري خلال منافسات الجمباز.. بإشراف مدربها. لاعبة جمباز تتحدى كل الصعاب وتنافس بقوة خلال منافسات أمس.تصوير: إريك أرازاس مدربة المنتخب الإيطالي تشارك لاعبتها الفرحة بعد الفوز في مسابقة الجمباز. المدربة تشجع أحد لاعبي المنتخب الألماني في الجودو. أحد الأطفال يشارك ببطاقة تحفيزية لأصحاب الهمم. الكوستاريكية يوليانا مورا (وسط) تعلمت السباحة في نهر مملوء بالتماسيح.. وتوجت في أبوظبي بذهبية سباق 400 متر. صورة التاريخ: 17 مارس 2019 طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App