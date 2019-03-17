أبوظبي تضيء فعاليات الأولمبياد الخاص بالطاقة النظيفة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، بصفتها شريكاً رسمياً للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019، عن إطلاق مبادرة «طاقة مستدامة في موقع الحدث» ضمن حملتها المتكاملة «طاقة الأولمبياد» الداعمة للألعاب.

جاء ذلك، خلال إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بتقنية الألواح الكهروضوئية في مقر الفعاليات المصاحبة للألعاب في مدينة زايد الرياضية، التي توفر نحو 50% من الطاقة اللازمة لتشغيل المنصات التفاعلية والترفيهية التي تنظمها الدائرة للأفراد والعائلات طوال فترة إقامة الأولمبياد الخاص.

وتشمل المبادرة كذلك تركيب واستخدام الحلول التقنية المتطورة في مقر استضافة الألعاب بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقال رئيس دائرة الطاقة بأبوظبي، المهندس عويضة مرشد المرر: «المبادرة تأتي ضمن جهودنا الرامية لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الاعتماد على الطاقة النظيفة، والارتقاء بجودة معايير البنية التحتية الخاصة بقطاع الطاقة على مستوى أبوظبي».