الشيخة فاطمة بنت مبارك تحضر انطلاقة «الأولمبياد الخاص»

المصدر: أبوظبي - وام

حضرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، انطلاق دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019» بمدينة زايد الرياضية، مساء أمس.

وعبّرت سموها عن إعجابها بهذه الألعاب العالمية، كونها تظهر قدرة أصحاب الهمم على التفاعل مع الفئات الأخرى من المجتمع. وقالت سموها إن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، باتت من الدول السباقة في مجال تمكين أصحاب الهمم لتعزيز دورهم في المجتمع.

وأضافت سمو «أم الإمارات» أن دولة الإمارات تبذل جهوداً ملموسة لدمج الأطفال من أصحاب الهمم، وتسعى لتقدم رسالة عالمية في نشر قيم التسامح والسلام، لينالوا احترام وتقدير الجميع، محلياً وعالمياً. وكانت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قد استقبلت عدداً من الضيفات المشاركات في الأولمبياد العالمي، كلاً على حدة، فقد استقبلت سموها الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر بن فرحان آل سعود، رئيس مركز فريق التأهل الدولي بالمملكة العربية السعودية، والشيخة شيخة العبدالله الصباح، رئيس الأولمبياد الخاص بدولة الكويت، والأميرة نورا من ليختنشتاين، والشريفة للا سمية الوزاني، رئيس الأولمبياد الخاص في مملكة المغرب، وسمو الأميرة تيسي من لوكسمبورج، ولي بين نائب رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

وأطلعت سموها الضيفات على الدعم الذي تلقاه المرأة الإماراتية والأطفال وأصحاب الهمم من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات. وقالت سموها: «نؤكد على الدور الإنساني والأخلاقي لكل مواطن ومقيم على أرض الدولة»، مشددة على احترام حقوق أصحاب الهمم، والإسهام في تقديم التسهيلات لدمجهم في المجتمع، وحصولهم على كل حقوقهم.