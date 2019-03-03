«شعلة الأمل» تنطلق من الفجيرة غداً

المصدر: أبوظبي - وام

تشهد الفجيرة غداً انطلاق «شعلة الأمل» التي وصلت الدولة الخميس الماضي على متن رحلة لـ«الاتحاد للطيران»، إيذاناً بقرب انطلاق الألعاب العالمية «أبوظبي 2019» للأولمبياد الخاص. وبدءاً من غد وحتى 13 الجاري ستجوب الشعلة جميع إمارات الدولة، ضمن فعالية برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تمهيداً لانطلاق هذا الحدث العالمي.

وأكد رئيس اللجنة المحلية المنظمة للأولمبياد الخاص وبرنامج المدن المضيفة في الفجيرة، سعيد السماحي، أن الفعالية تحظى بمتابعة واهتمام كبيرين من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لضمان نجاح انطلاق مسيرة الشعلة.

وتنطلق «الشعلة» عبر إمارات الدولة ويتولى حملها فريق «حماة شعلة الأمل»، المكون من رياضيي الأولمبياد الخاص وضباط شرطة إماراتيين ودوليين من مختلف أنحاء العالم.

وتعتبر «الشعلة» رمزاً للأولمبياد الخاص، وهي المرحلة الأخيرة من مراحل التمهيد للألعاب العالمية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي من 14 إلى 21 الجاري.