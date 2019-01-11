حسان البلوشي.. يحضر المباريات بزيّ خاص

يحرص مشجع المنتخب الوطني حسان البلوشي، على حضور المباريات لتشجيع «الأبيض» من المدرجات بزيّ خاص لم يغيّره منذ خمس سنوات، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «آزرت المنتخب في كثير من المباريات والأحداث المهمة، آخرها تصفيات كأس العالم 2018، وبطولة الخليج التي أقيمت في الكويت، ولن أتوقف عن المؤازرة في كل اللحظات».

مدرب الهند..يمازح الصحافيين

يحرص مدرب منتخب الهند، الإنجليزي قسطنطين، على ممازحة الإعلاميين خلال المؤتمرات الصحافية، وقال لكل صحافي حين يوجه له سؤالاً: «لا تنسَ سؤالي عن التشكيل والخطة»، في إشارة منه إلى أن الإعلاميين يسألونه في كل مرة عن التشكيلة واللاعبين الأساسيين الذين سيشركهم لخوض أي مباراة.

عزيز بيهيش.. زيارة عائلية ترفع المعنويات.

كشف لاعب منتخب أستراليا، عزيز بيهيش، على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، عن زيارة أسرته له، في مقر إقامة «الكانغارو» في دبي، قبل مباراة أستراليا أمام فلسطين، اليوم، مشيراً إلى أن هذه الزيارة رفعت معنوياته، مؤكداً أنه كان يحتاج إليها لتزيل الضغط عنه، خصوصاً بعد الخسارة أمام الأردن في الجولة الأولى.