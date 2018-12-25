بن حيدر يتكفل بشراء تذاكر بـ 50 ألف درهم في افتتاح كأس آسيا

أعلن رجل الأعمال الإماراتي، المحامي عيسى بن حيدر، عن تبرعه بشراء تذاكر بقيمة 50 ألف درهم، لمباراة افتتاح بطولة كأس آسيا (الإمارات 2019)، التي تجمع المنتخب الوطني مع نظيره البحريني، يوم الخامس من يناير 2019، باستاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي.

وقال اتحاد الكرة إن «خطوة بن حيدر، تأتي امتداداً لجهود العديد من الهيئات والمؤسسات، التي تفاعلت مع حملات دعم (الأبيض)، وحرصت على الإسهام بمختلف الطرق في دعم مسيرة المنتخب، وهو يحمل لواء الدولة في هذا المحفل القاري المهم».

وأوضح بن حيدر أن «دعم المنتخب الوطني واجب على كل أبناء دولة الإمارات»، مبيناً أنه وجّه دعمه لشراء التذاكر، إيماناً منه بالدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الجماهير في شحذ همم اللاعبين وتشجيعهم لتقديم أفضل أداء، خصوصاً أن المنتخب يتمتع بأفضلية أداء المباريات على أرضه ووسط جماهيره.

دبي - الإمارات اليوم