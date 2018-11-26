عمر الفضلي يحرز ذهبية بطولة العالم للجوجيتسو في السويد

المصدر: أبوظبي - وام

حقق لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو عمر الفضلي، الميدالية الذهبية في وزن 56 كغم في بطولة العالم للجوجيتسو، التي اختتمت منافساتها، أول من أمس، في مدينة ماليمو السويدية، ونظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو بالتنسيق مع الاتحاد السويدي.

ونجح الفضلي في تحقيق الميدالية الذهبية بعد خوضه ثلاث مباريات حاسمة مع الكندي دينيس بينين والبولندي ويجيكيتش جريز والكازاخستاني نورزان سيدوالي.

وأعرب البطل عمر الفضلي عن سعادته بتحقيق هذا الإنحاز ورفع اسم الدولة عالياً، مشيراً إلى أن المنافسات كانت صعبة، واللاعبين المشاركين على مستوى عال من الخبرة واللياقة.

وأهدى هذا الإنجاز إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك إلى عائلته التي شجعته على ممارسة هذه الرياضة، مؤكداً أنه وجميع زملائه في المنتخب الوطني لديهم العزيمة والإصرار للعمل بجد، والمشاركة في مزيد من البطولات العالمية، وإحراز الانتصارات ورفع اسم الإمارات عالياً في مختلف المحافل.