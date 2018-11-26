نائب رئيس الدولة ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان يشهدون سباق «الفورمـولا 1»

المصدر: أبوظبي - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية، أمس، بحضور ضيوف الدولة وسمو أولياء العهود والشيوخ، منافسات جولة أبوظبي لبطولة العالم لسباقات «الفورمولا1» في موسم 2018 (جائزة الاتحاد للطيران الكبرى)، وذلك على مضمار حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

كما حضر ختام المنافسات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، ورئيسة المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.

وشهد السباق كل من ضيوف الدولة، رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان الروسية، ورمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان، وفيكتور لوكاشينكو مساعد رئيس جمهورية بيلاروسيا لشؤون الأمن القومي، وعادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وهيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة في سلطنة عمان، وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني العماني، ومسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق السابق، وجيمس أليكس مايكل رئيس جمهورية سيشل السابق، وجين تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «FIA»، وبوغدان اوريسكو مستشار رئيس رومانيا للسياسة الخارجية، وجون بول ادام وزير الصحة في جمهورية سيشل، والملك خوان كارلوس ملك إسبانيا السابق، وابنته الأميرة كرستينا، وعبدالغني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل في الجزائر، والأميرة شارلين حرم أمير إمارة موناكو، والأمير أوهانيبا ياوتشير ممثل أوتيومفو أوسي توتو الثاني، ملك مملكة أشانتي في جمهورية غانا، ورالف جونزالفيس رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ممثلا عن الرئيس المصري.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد حضر إلى نقطة انطلاق سيارات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ«الفورمولا1» (أبوظبي 2018)، معلناً بدء انطلاق سباق الجولة الختامية لموسم 2018، بعد عزف السلام الوطني للدولة.

ورافق سموه إلى موقع إطلاق إشارة بداية السباق الختامي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتمكن سائق مرسيدس البريطاني، المتسابق لويس هاميلتون، من الفوز في جولة سباق أبوظبي، إذ قام سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.