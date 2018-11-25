إعلان الفائزين بـ «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» غداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يعلن مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، صباح غد، في فندق القصر داون تاون دبي، أسماء الرياضيين الأفراد والفرق والمؤسسات، الفائزين بفئات الدورة العاشرة للجائزة الرياضية الأكبر في العالم، على صعيد قيمة الجوائز، وتعدد الفئات والأولى على الإطلاق التي تُعنى بجانب الإبداع في العمل الرياضي بدولة الإمارات والوطن العربي والعالم.

ويأتي ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي سيتحدث فيه رئيس مجلس أمناء الجائزة مطر الطاير، وعضو مجلس الأمناء رئيس لجنة التحكيم بالجائزة مصطفى العرفاوي، وأمين عام الجائزة موزة المري، بحضور عدد من أعضاء مجلس أمناء جائزة الإبداع، وممثلي المؤسسات الرياضية والإعلامية.

وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن الفائزين في فئات الدورة العاشرة للجائزة، من الشخصيات القيادية والرياضيين الأفراد والفرق، والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية التي حققت إنجازات متميزة، خلال الفترة من الأول من سبتمبر 2017 وحتى 31 أغسطس 2018، ومن بينها الشخصية الرياضية المحلية، والشخصية الرياضية العربية، واللاعبون والمدربون والإداريون، والفرق والمؤسسات الفائزة بفئات الإبداع الرياضي الفردي والجماعي والمؤسسي على المستويين المحلي والعربي، وفئة الإبداع الرياضي المؤسسي على المستوى الدولي، بالإضافة إلى الفائزين في الفئات التقديرية الذين سيتم تكريمهم في الحفل السنوي للجائزة والمقرر تنظيمه يوم التاسع من يناير المقبل.

من جهة أخرى، تتواصل عملية التصويت على أسماء ستة رياضيين ناشئين إماراتيين يتنافسون للفوز بفئة الرياضي الناشئ المحلي، وذلك عبر قناة «دبي الرياضية» والتطبيق الذكي للجائزة، وتم طرح أسمائهم ووصف إنجازاتهم للجمهور للتصويت عليها، حيث سيستمر تصويت الجمهور حتى 31 ديسمبر المقبل، وسيكون لتصويت الجمهور وزن معين ضمن القرار النهائي لإعلان الفائزين في هذه الفئة، وسيكون الإعلان الرسمي، عن الفائزين في فئة الناشئين، يوم حفل التكريم.

سيتم خلال المؤتمر الصحافي للجائزة الإعلان عن الفائزين الذين حققوا إنجازات متميزة، من الأول من سبتمبر 2017 وحتى 31 أغسطس 2018.