محمد بن حمد الشرقي يشهد افتتاح الجائزة الكبرى للتايكواندو

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أمس، حفل افتتاحي بطولة الجائزة الكبرى للتايكواندو في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، بحضور رئيسَي الاتحاد الدولي، الكوري الجنوبي الدكتور تشو، ورئيس اتحاد الإمارات للعبة، العميد أحمد حمدان الزيودي، والأمين العام للهيئة العامة للرياضة، سعيد عبدالغفار، ومدير مكتب الهيئة في الفجيرة، عبدالعزيز بوهندي، وعدد من القيادات الرياضية.

من جهته، قال الزيودي في كلمة خلال البطولة: «أصبح الحلم حقيقة، إذ أصبحت الفجيرة إحدى وجهات العالم في التايكواندو، بعد أن تمكنت من استضافة الجولة الختامية للجائزة الكبرى للتايكواندو، وبطولة العالم للمنتخبات بمشاركة أفضل لاعبي ولاعبات العالم في مجمع زايد وفي عام زايد».

وأضاف «من حقنا أن نفرح وأن نشعر بالسعادة، حيث أصبحنا على مشارف تحقيق النجاح الذي يميز دولتنا الإمارات في كل المحافل، ومنها الرياضية، وفرحتنا بان يتواجد اليوم أبرز قادة ولاعبي التايكواندو في العالم بيننا».

وكانت المنافسات قد انطلقت في وقت مبكر من أمس، حيث وضعت القرعة لاعب الإمارات حسن شبر أمام المصنف الأول على العالم الكوري دي لي بوزن تحت 68 كيلوغراماً، في مباراة صعبة تفوق فيها الكوري 25-4، ليودع شبر البطولة رغم تقديمه أداءً فنياً مميزاً.

وفِي أبرز النتائج فاز التايلاندي هانبراب على المكسيكي رودريغيز 13-6، وفاز الصيني زهاو على البرازيلي اديفال برنتيس بالنقطة الفنية الحاسمة، وفاز الاسباني تورتوغا على البرتغالي براغانكا 18-9، وفازت الصينية زهانغ على الألمانية شنايدري 11-8، وفاز الصيني هوانغ على الإيراني يعقوب 20-14.