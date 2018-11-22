ولي عهد الفجيرة يستقبل رئيس الاتحاد العالمي للتايكواندو

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، أمس، رئيس الاتحاد العالمي للتايكواندو، الدكتور تشونغ وون شوي، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، الذين قدموا للسلام على سموه، وتقليد سموه الحزام الأسود من الدرجة الثامنة للتايكواندو، في أول تكريم لشخصية اعتبارية عربية بهذه الدرجة من الأحزمة، وذلك لاهتمام سموه بتطوير رياضة التايكواندو على مختلف الصعد.

تأتي زيارة المكتب التنفيذي للاتحاد العالمي للتايكواندو، قبيل انطلاق منافسات بطولتي الجائزة الكبرى في جولتها الختامية، وبطولة العالم للفرق، اللتين تقامان تحت رعاية سمو ولي عهد الفجيرة، في مجمع زايد الرياضي بالإمارة، في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الجاري، بمشاركة 128 لاعباً ولاعبة، يمثلون 48 دولة من مختلف قارات العالم. ورحب سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي بوفد الاتحاد العالمي للتايكواندو، مؤكداً حرص إمارة الفجيرة على توفير مستلزمات النجاح الكاملة، لاستضافة هذا الحدث العالمي الفريد من نوعه، على نحو يعكس التطور الذي وصلت إليه دولة الإمارات بشكل عام، والمردودين التنظيمي والفني للبطولتين.

وشدد سمو ولي عهد الفجيرة على أهمية أن يعمل الجميع بروح الفريق، لكي تظهر المخرجات التنظيمية للبطولتين بشكل جميل ومتناهي الدقة، متمنياً لجميع اللاعبين التوفيق، ولمنظمي البطولتين النجاح في عملهم.

بدوره، شكر رئيس الاتحاد العالمي للتايكواندو، الدكتور تشونغ وون شوي، سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه ورعايته الكريمة للبطولتين، مشيداً باستعدادات الفجيرة لاستقبال الجولة الختامية والأقوى من بطولة الجائزة الكبرى، والمصنفة من عيار النجمة الثامنة.

من جهته، قدم العميد أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، الشكر إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه للحركة الرياضية المحلية والعربية والدولية، ومتابعته المستمرة، مشيراً إلى أن نيل الفجيرة شرف تنظيم أكبر حدث رياضي عالمي، ينظمه الاتحاد الدولي للتايكواندو على مستوى العالم، جاء بفضل توجيهات سموه الحكيمة.

حضر اللقاء مدير مكتب سمو ولي العهد سالم الزحمي، ومدير البطولة نادر أبوشاويش.