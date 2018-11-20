ليونيل ميسي يوجه نصيحة إلى «ميسي الإمارات»

المصدر: محمد فاضل - دبي

التقى لاعب الوصل الواعد، حسين يوسف، الملقب بـ«ميسي الإمارات» مع حلمه الكبير الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال الزيارة التي يقوم بها الأخير لمعالم سياحية في دبي، والتقط معه صوراً تذكارية، وجدت تفاعلاً في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تم إعداد ترتيبات اللقاء على سبيل مفاجأة، أعدها له أصدقاء والده الذين يرون في يوسف نجم المستقبل، بصفته إحدى المواهب الكروية الناشئة في الدولة.

وتمنى يوسف أن يصبح لاعباً بقيمة النجم الأرجنتيني ساحر فريق برشلونة الإسباني، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات في تاريخه، وقال لـ«الإمارات اليوم» «أحلم بأن أصبح يوماً مثل ميسي، وأبلغ مستواه الفني العالي الذي يبهر به الصغار والكبار في الملاعب العالمية، وأتمنى أن يحضر ليونيل إحدى مبارياتي في المستقبل عندما أكبر، إذ تلقيت موافقة منه على ذلك».

وأضاف «أتدرب بجد لتحقيق هدفي وتمثيل فريقي والمنتخب الوطني بأفضل صورة مستقبلاً، وأسعى إلى الاحتراف في الأندية العالمية، مستفيداً من لقاء نجوم كرة قدم عالميين بقيمة ميسي، وكذلك لاعب مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوغبا، الذي يزور دبي هو الآخر، والتقيته أيضاً».

وقال «ميسي الإمارات»: «فرحت كثيراً بهذا اللقاء الذي لم أكن أعلم عنه شيئاً، إذ فوجئت بلقاء أفضل نجم في العالم، واللقاء جعلني أحبه أكثر، وسأبذل أقصى جهدي لكي أصبح مثله مستقبلاً، وأن يشاهدني وأنا ألعب بقميص الوصل والمنتخب الوطني في المستقبل، وأكثر ما شدني في اللقاء أن ميسي أبدى إعجابه بي من خلال علامات وجهه، وسأوصي أصدقائي بأن يشجعوا برشلونة من أجله».

وأكمل: «التقيت أيضاً اللاعب بوغبا، وهو أيضاً شجعني على المضي بمسيرتي الكروية نحو الأفضل».

من جهته، قال يوسف أنور والد حسين، لـ«الإمارات اليوم»: «ساعدني في هذه المهمة أحد الأشخاص المحترمين بكر عبدالله الحسيني، المعروف عنه قربه من اللاعبين النجوم، وناصر الهاشمي، وهما اللذان مهدا لابني حسين هذا اللقاء».

وأضاف «كان لديهما علم بأن نجماً عالمياً سيزور دبي خلال الأيام المقبلة دون أن أعرف أنه ميسي، وطلب مني صديقي بكر أن أحضر له حسين دون أن يعلمني بأنه سيقابل ليونيل ميسي، وأنا عملت ما طلب مني، وداخل القاعة التي ضمت عدداً من النجوم لم ينتبه حسين في البداية إلى النجم ليونيل ميسي، بل انتبه إلى الفرنسي بوغبا، والأخير أبدى إعجابه أيضاً بالمستوى الفني لولدي حسين، بعد أن شاهد الفيديوهات الخاصة به، قائلاً: ما شاء الله».

وأوضح: «فوجئ حسين عندما وجد ليونيل ميسي بانتظاره، والأخير كان يعلم بأنه سيقابل لاعباً إماراتياً موهوباً يقلد حركاته، ويطلق عليه لقب (ميسي الإمارات)، وعندما شاهده عانقه، وشجعه على مواصلة تدريباته بتركيز عالٍ، وأوصاه ببعض الوصايا منها ضرورة الالتزام بكل القواعد السليمة لممارسة كرة القدم، مبدياً إعجابه بالحركات التي كان يؤديها قائلاً كلمة (واو)».

وختم والده بأن حسين سيلتزم بتوجيهات ليونيل ميسي، لاسيما أن هذه المقابلة سترسم له الكثير من ملامح التطور الفني والذهني مستقبلاً، وقدم شكره لكل من أسهم بهذه المبادرة.

حسين يوسف:

«سأوصي أصدقائي بأن يشجعوا برشلونة، من أجل ميسي».

والد اللاعب:

«ميسي طلب من حسين الالتزام بالقواعد السليمة لممارسة كرة القدم».