150 متراً فقط تفصل بين تدريبات الهلال والمريخ في العين

المصدر: معاذ كمبال - العين

دخل المعسكر التحضيري الذي أقامه فريقا الهلال والمريخ السودانيان في مدينة العين التاريخ، وذلك نظراً إلى ان القطبين تدربا على مدى 10 أيام متواصلة صباحاً ومساءً في ملعبين مجاورين لا يفصل بينهما سوى أقل من 150 متراً، وهو ما لم يحدث على الاطلاق، نظراً لحدة التوتر بين الفريقين، فيما كان اللافت أن الجماهير السودانية بمختلف انتماءاتها الرياضية زارت تدريبات الفريقين بعيداً عن التوتر والتعصب.

وقال عضو مجلس الهلال رئيس القطاع الرياضي محمد عبداللطيف هارون، لـ«الإمارات اليوم»، إن ما حدث خلال فترة المعسكر الذي أقيم في مدينة العين يعد أحد الدروس المجانية لجماهير الفريقين المتعصبة كروياً نحو فريقها، وأن الرياضة هي جسر للتواصل بين الجميع، وهي أداء للبناء وليست لهدم العلاقات، وأن زيادة حدة التوتر بين المشجعين يخلق مستقبلاً أسود لكرة القدم.

في المقابل، أكد عضو مجلس إدارة نادي المريخ، هيثم الرشيد، أن العلاقة بين الناديين الكبيرين قائمة على الاحترام في كل التعاملات، وأن وجود الفريقين في منطقة تدريب واحدة ويفصل بينهما أقل من 150 متراً، يؤكد أن الرياضة تجمع ولا تفرق، وأن درجة التعصب يجب أن لا تكون هي السائدة بين الجانبين، وإنما المحبة، معتبراً أن كرة القدم قائمة على مبدأ اللعب النظيف والأخلاق الرياضية.