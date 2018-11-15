«المنتخبات» تناقش أسباب خروج أبيض الشباب من كأس آسيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم أمس، اجتماعها الدوري في مقر الاتحاد بدبي، الذي شهد مناقشة العديد من التقارير التي تخص المنتخبات كافة، كان بينها بحث الخروج المبكر لمنتخب الشباب لكرة القدم من دور المجموعات في كأس آسيا، التي أقيمت بإندونيسيا في أكتوبر الماضي.

وأكدت اللجنة أنها ناقشت التقرير المقدم من الجهازين الفني والإداري لمنتخب الشباب، واستمعت لحديث رئيس البعثة حسن عبدالوهاب، ومشرف المنتخب عبدالله علي، والمشرف الفني للمنتخ براشد عامر، ومدرب المنتخب ليدوفيك باتيللي، ومدير المنتخب سالم اليعقوبي عن أسباب الخروج، على أن ترفع توصيتها لمجلس الإدارة لمناقشتها في الاجتماع المقبل. وترأس الاجتماع نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة، عبدالله ناصر الجنيبي.

وبحث الاجتماع أيضاً التقرير المقدم من الجهازين الإداري والفني للمنتخب الأول عن معسكر برشلونة في أكتوبر الماضي، وكذلك المعسكر الحالي في دبي الذي يشهد مباراتين وديتين أمام بوليفيا غداً، وفي 20 الجاري أمام المنتخب اليمني. واطلعت اللجنة ايضاً على برنامج الأولمبي استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد طوكيو 2020، التي ستنطلق مبارياتها اعتباراً من شهر مارس المقبل. وفي جانب آخر، وافقت اللجنة على مشاركة منتخب الناشئين في الدورة الودية بإيطاليا من 27 أبريل إلى 4 مايو المقبلين، وعلى تنظيم دورة دولية ودية لمنتخب الناشئين في فبراير المقبل استعداداً للمشاركة في تصفيات آسيا تحت 19 عاماً 2021، وكذلك الموافقة على مشاركة منتخبي الناشئين 2004 والشباب 2001 في بطولتي غرب آسيا للشباب والناشئين 2019.

- وافقت اللجنة على تنظيم دورة دولية وديّة

لمنتخب الناشئين فبراير المقبل، وعلى مشاركة

منتخبي الناشئين 2004 والشباب 2001 في

بطولتي غرب آسيا للشباب والناشئين 2019.