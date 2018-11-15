المصدر: دبي - الإمارات اليوم

لجنة

يدرس اتحاد لعبة جماعية إمكانية إجراء تغييرات كبيرة في لجنة مهمة تشمل إبعاد شخص بارز في الاتحاد يشغل منصب نائب رئيس اللجنة، إذ يعتبره الكثيرون الأكثر نفوذاً وتأثيراً في قرارات اللجنة، حتى من رئيس اللجنة المعنية.

تأجيل

قررت لجنة المسابقات في اتحاد كرة السلة تأجيل مباراة كأس السوبر لمرحلة الرجال التي كانت مقررة في 20 الجاري بين بطل الدوري الموسم الماضي «شباب الأهلي»، وبطل كأس رئيس الدولة «الوصل»، على أن تحدد اللجنة الموعد الجديد خلال الفترة المقبلة.

تجديد

طلب لاعب في أحد أندية دوري الخليج العربي، تأجيل ملف تجديد عقده مع الفريق، الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي، إذ أبدى اللاعب تحفّظه على قيمة العقد الجديد، خصوصاً أن لديه عروضاً من أندية أخرى بقيمة مادية أكبر.