جمعة بن مكتوم يتوج بلياردو وسنوكر الإمارات بكأس التفوق الخليجي

المصدر: جوني جبور ــ دبي

توج الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر، منتخب البلياردو والسنوكر، بكأس التفوق العام للبطولة الخليجية المجمعة التي اختتمت مساء أول من أمس في دبي، وأقيمت منذ الثاني من الشهر الجاري، بمشاركة منتخبات الإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان.

وأقيمت مراسم التتويج في صالة الاتحاد بمنطقة القوز، بحضور مدير إدارة الرياضة في الهيئة العامة للرياضة خالد آل حسين، ونائب رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر رائد باقر، وأمين سر الاتحاد سلطان الجوكر، وممثل مجلس دبي الرياضي عبدالله شهداد، وعضو الأمانة العامة للجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي محمد المري، ومدير اتحاد اللعبة خالد الخيلي.

وانتزع بلياردو وسنوكر الإمارات ست ميداليات ذهبية، وميدالية فضية و12 ميدالية برونزية، فيما حلت البحرين في المركز الثاني، وجاء المنتخب السعودي ثالثاً.

وجاء التألق الإماراتي بفوز لاعبي البلياردو بذهبية مسابقة الفرق للكرات الثماني، قبل أن يحقق لاعب المنتخب محمد الحوسني ذهبية فردي المسابقة ذاتها، التي اتبعت بالفوز بذهبيتي الفردي لمسابقتي الكرات التسع والعشر عبر اللاعب صلاح الريماوي، التي قابلها حصد لاعبي السنوكر ميداليتين ذهبيتين جاءتا بفوز المصنف الأول في البطولة محمد شهاب بمسابقة فردي الرجال، واتبعت بفوز شهاب برفقة زميله محمد الجوكر بذهبية الفرق.

من جهته، أشاد أمين السر العام لاتحاد البلياردو والسنوكر، سلطان الجوكر، بما حققه أبطال الإمارات، وقال في تصريحات صحافية، إن «مشاركة لاعبي المنتخب الشهر الماضي في بطولة (عام زايد) في الفجيرة كانت وراء تجهيز اللاعبين، ومنحهم القدرة على تحقيق النتائج الإيجابية، والاحتفاظ باللقب الخليجي لعام جديد عقب لقب البحرين 2017».