الريسي: إلغاء التشفير أنهى معضلة كروية شغلت الرأي العام

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أكد رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، الدكتور اللواء أحمد الريسي، أن «قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلغاء تشفير جميع مباريات دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، قرار تاريخي بكل المقاييس، بعد أن أنهى معضلة كروية شغلت الرأي العام، وظلت الجماهير تتحدث عنها في السنوات الأربع الماضية».

وقال الريسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن هذا القرار الرياضي التاريخي يؤكد أن قيادتنا الرشيدة دائما تقرأ جيداً نبض الشارع الرياضي عموماً، والكروي خصوصاً، وأنها لا تتوانى في اتخاذ القرارات التي تثلج صدور الجميع، ويمثل أيضاً استجابة سريعة وفورية لرغبة الجميع في إلغاء التشفير الذي أضر بالكرة الإماراتية، فلا يوجد جمهور يملأ المدرجات، ولا حتى حضور مقبول رغم الحوافز التي تقدمها الأندية ولجنة المحترفين للجماهير من هدايا وجوائز ودخول مجاني، كما هي الحال عندنا في نادي بني ياس، حيث لا يحضر الجمهور بأعداد كبيرة حتى في المباريات القوية مع الفرق الكبيرة، ولا أعتقد أن كل المشاهدين يستطيعون الذهاب للملاعب البعيدة ومتابعة مباريات فرقهم، خصوصاً في ظل تنوع الأنشطة الرياضية وضيق الوقت.

وأضاف: «القرار دليل على قرب القيادة الرشيدة من الشارع الرياضي والاهتمام بكل ما يلمس حياة الناس، وأعتقد أن الجميع يشعر الآن بسعادة كبيرة، وهذا نهج القيادة دائماً في حرصها على إسعاد الجميع».

في جانب آخر، أكد رئيس شركة بني ياس لكرة القدم، الدكتور سالم الحارثي، لـ«الإمارات اليوم»، أنها مبادرة كريمة، جاءت من أجل إعادة ارتباط الجماهير بفرقها الرياضية، وقال: ننتظر عودة الجماهير بأعداد أكبر في المدرجات.