منصور بن محمد يكرّم الفائزات في «دورة الشيخة هند الرياضية»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الفائزات بالمراكز الأولى في النسخة السادسة لدورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، التي نظمتها لجنة رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي، بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وأقيمت احتفالية كبرى، أول من أمس، في فندق جي دبي ماريوت ماركيز، بحضور وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، وعضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة رئيسة لجنة المنتخبات، الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، وأمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ورئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات أسامة الشعفار، وعضو مجلس دبي الرياضي، رئيس لجنة المرأة والرياضة، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، موزة المري، وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، الدكتورة مي أحمد سلطان الجابر، ومدير البطولة، فوزية فريدون، ومدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ندى عسكر النقبي.

وأقيمت الدورة على مدار 15 يوماً، بمشاركة 853 موظفة من منتسبات الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، تنافسن في 10 ألعاب جماعية وفردية هي: كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، السباحة، الدراجات الهوائية، سباق الطريق، الشطرنج، الريشة الطائرة، البولينغ، كرة الطاولة.

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتتويج الفائزات من اللاعبات والمؤسسات، إذ تصدرت «بلدية دبي» المؤسسات المشاركة بتسع ميداليات ملونة، منها أربع ذهبيات وفضيتان وثلاث برونزيات، وجاءت «النيابة العامة» في المركز الثاني برصيد أربع ميداليات، منها ثلاث ذهبيات وبرونزية واحدة، بينما حلت «ديوا» في المركز الثالث برصيد سبع ميداليات، منها ذهبيتان وثلاث فضيات وبرونزيتان.

وجاءت «هيئة الطرق» في المركز الرابع برصيد سبع ميداليات، منها ذهبية واحدة وأربع فضيات وبرونزيتان، وحلت «فيتر فلاي» خامساً برصيد ذهبية وفضية وبرونزية، والخليجية للبتروكيماويات برصيد ذهبية وفضية، ثم «أينوك» و«صحة دبي» و«دبي لأصحاب الهمم»، ولكل مؤسسة ذهبية واحدة، و«شرطة دبي» بفضية واحدة وثلاث برونزيات، ثم «دبي لخدمات الإسعاف» برصيد فضية وبرونزية، و«دبي للمرأة» و«دبي للثقافة» ولكل منهما فضية واحدة، ثم «دبي للإعلام» و«الإقامة وشؤون الأجانب» في المركز الأخير ببرونزية واحدة.

كما حصلت «بلدية دبي» على لقب أفضل مؤسسة، فيما نالت محاكم دبي جائزة الروح الرياضية.

وعلى صعيد الجوائز الفردية، حصلت عضو فريق هيئة الطرق نادية خديم على لقب أفضل لاعبة كرة طائرة، وشيخة خميس من «النيابة العامة» على لقب أفضل ضاربة، ونالت آلاء بسام من «النيابة العامة» جائزة أفضل لاعبة في السلة، بينما حصلت سهيلة عباس من «شرطة دبي» على لقب الهداف، وريم حسين من «النيابة العامة» على لقب أفضل لاعبة في كرة اليد، بينما نالت جائزة الهداف أماندا من بلدية دبي.

وأكدت موزة المري في كلمة لها أن «المرأة مثلت في فكر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان جوهر التنمية، إذ أصبحت المرأة الإماراتية تحظى بكل التشجيع والثقة من قيادتنا الرشيدة، واستطاعت بجدارة أن تسمو فكراً وترتقي علماً وعملاً، وأصبحت ركيزة أساسية في مسيرة التطور وتحقيق الإنجازات التي يشار لها بالبنان، لتكون مثالاً مشرفاً يحتذى به، فقد وصلت المرأة الإماراتية إلى أعلى المراتب الوظيفية، لتشغل منصب الوزيرة والسفيرة ورئيسة البرلمان».

وأضافت: «نعيش لحظات من الفرح والسعادة، نحتفل فيها معاً بالفوز وتتويج الجهود للوصول إلى منصة التتويج في النسخة السادسة من دورة سمو الشيخة هند، وقد أسعدنا تفاعل جميع المشاركات وحرصهن على إثراء المنافسات بالجهد والمثابرة والفن الرياضي، حتى أصبحت الدورة نموذجاً للأداء والتنافس واللعب النظيف والالتزام بالروح الرياضية، وأسهمت في تعزيز العلاقة بين المشاركات من مختلف المؤسسات».

ووجهت موزة المري الشكر لجميع المؤسسات المشاركة في المنافسات، وكذلك لجميع الرعاة والداعمين الذين أسهموا في نجاح هذه الدورة الرائدة».

وختمت بقولها: «نأمل أن يستمر تأثير الدورة على جميع الألعاب طوال العام من خلال الاستمرار في التدريب، لتطوير الأداء، وكذلك لأن الرياضة هي مصدر للصحة والحيوية والسعادة».

عسكر تُشيد بتطور رياضة المرأة في الإمارات

أشادت مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ندى عسكر النقبي، بالنجاح الذي حققته رياضة المرأة في الإمارات، وتطورها بشكل ملحوظ.

وقالت: «ما شاهدناه اليوم يُعد مؤشراً إلى نجاح رياضة المرأة، والذي تجسد من خلال زيادة الألعاب والفئات المشاركة في دورة الشيخة هند، ما يؤكد أيضاً على الاستدامة، ودور المؤسسات المختلفة لجعل الرياضة أسلوب حياة».

وأضافت: «أتمنى من كل السيدات في مختلف أنحاء الدولة أن يمارسن الرياضة بشكل يومي، حتى وان كانت مشاركتهن على مستوى الممارسة دون أن يكون لهن حضور في أي فعاليات رياضية، لأهمية الرياضة في حياتها وصحتها وسعادتها».

حارب: الدورة تحظى بقاعدة ممارسين كبيرة

أكد أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، أن دورة الشيخة هند استطاعت خلال ست سنوات أن يُصبح لها قاعدة كبيرة من الممارسات وكذلك من الجماهير.

وقال في تصريحات صحافية: «أسهمت الدورة في زيادة الوعي الصحي والرياضي في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، كما تم ملاحظة تنوع الأنشطة الرياضية من خلال زيادة أعداد المشاركات، ليؤكد الوعي والاهتمام بهذه الدورة، خصوصاً في ظل الدعم الذي تلاقيه من قبل مجلس دبي الرياضي، خصوصاً من لجنة رياضة المرأة التي توليها اهتماماً كبيراً، ما جعلها تتميز بشكل كبير».

وتابع حارب: «أتوقع لهذه الدورة أن تأخذ مكانة أكبر خلال السنوات المقبلة في ظل التطلعات الموجودة لدعم المرأة، اتساقاً مع رؤية القيادة الرشيدة في دعم المرأة في كل المجالات».