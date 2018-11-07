هزاع بن زايد: «إلغاء التشفير» خطوة كبيرة نحو مزيد من الدعم للكرة الإماراتية

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم، أن كرة القدم الإماراتية ستحظى بمزيد من الدعم، مشيداً بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلغاء تشفير جميع مباريات دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة دعماً للقطاع الرياضي الوطني، وفتح المجال للجمهور لمشاهدة البث المجاني للمباريات.

وتوجه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وقال سموه على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، إن «قرار إلغاء تشفير مباريات دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة خطوة كبيرة نحو مزيد من الدعم للكرة الإماراتية، ووصولها إلى الجميع بلا استثناء».

يذكر أن الوسط الرياضي تلقى، أمس، بارتياح بالغ وسعادة كبيرة قرار إلغاء التشفير، الذي من شأنه زيادة رقعة المشاهدة بالنسبة لمباريات المحترفين، ووصولها إلى الجميع دون استثناء.

ويعكس القرار حرص القيادة الرشيدة على توفير فرصة متابعة المباريات الرياضية للجمهور، وتوفير مقومات الارتقاء بالقطاع الرياضي في الدولة.

وتولي حكومة الإمارات أهمية قصوى لتطوير القطاع الرياضي، من حيث البنية التحتية المتطورة، والملاعب والمنشآت الرياضية، والنقل التلفزيوني المجاني للأنشطة الرياضية لعامة الجمهور.