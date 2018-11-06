الجزيرة وصيفاً.. والوصل في المركز العاشر

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

حافظ الجزيرة على المركز الثاني لمسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم، بعد تغلبه على فريق الوصل بهدفين دون رد في المباراة التي جرت أمس، على استاد محمد بن زايد في ختام الجولة التاسعة للمسابقة، ورفع الجزيرة رصيده إلى 19 نقطة متساوياً مع العين الثالث في الرصيد نفسه ومتفوقاً عليه بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الوصل عند 10 نقاط في المركز العاشر.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، وفي الشوط الثاني بدأ الجزيرة بالتسجيل عن طريق خلفان مبارك في الدقيقة 50 بعد هجمة منظمة تبادل خلالها الكرة مع علي مبخوت، إلى أن وصلت إلى خلفان الذي استفاد من تصادم حارس الوصل مع أحد المدافعين، وتهيّأت الكرة أمامه ووضعها سهلة داخل الشباك، ثم أضاف علي مبخوت الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 61 بضربة رأس إثر عرضية من خلفان مبارك من ضربة ركينة.

وشهد الشوط الأول سيطرة ميدانية لفريق الجزيرة على مجريات اللعب من البداية حتى النهاية، وأضاع الفريق ثلاث فرص محققة للتسجيل أبرزها لعلي مبخوت في الدقيقة الخامسة ولخلفان مبارك في الدقيقتين 11 و14، وواجه الفريق صعوبة في الوصول كثيراً إلى مرمى يوسف عبدالله بسبب تكتل لاعبي الوصل بعدد كبير في منتصف الملعب وأمام منطقة الجزاء، والرقابة اللصيقة التي فرضها مدافعوه على خلفان مبارك وليوناردو وعلي مبخوت.

في المقابل، اعتمد الوصل على دفاع المنطقة مع فرض رقابة لصيقة على مصادر خطورة الجزيرة، و نجح لاعبوه في ذلك إلى حد كبير، ولجأ الفريق إلى الهجمات المرتدة التي لم تشكل خطورة واضحة على مرمى عادل أبوبكر، باستثناء ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء لعبها ليما بمهارته المعروفة ونجح عادل أبوبكر في إنقاذها إلى ضربة ركنية.

وفي الشوط الثاني، بدأ الجزيرة مهاجماً بقوة من أجل إحراز هدف، ورد فينسيوس ليما بكرة صاروخية علت القائم الأيمن بقليل في الدقيقة 48، وأسفرت الهجمات المتواصلة عن الهدف الأول الذي جاء من هجمة منظمة قادها خلفان مبارك وتبادل خلالها الكرة مع علي مبخوت الذي هيأ الكرة في النهاية إلى خلفان أمام المرمى، واستغل الأخير تصادم حارس الوصل يوسف عبدالله مع أحد المدافعين لتتهيّأ الكرة أمامه ويسكنها الشباك دون معاناة في الدقيقة 50.

بعد الهدف هاجم الوصل وتحرك لاعبوه للأمام قليلاً، لكن دون كثافة عددية كبيرة، وأنقذ فارس جمعة كرة خطيرة من أمام خليل خميس المنفرد في الدقيقة 52، ثم أضاع علي مبخوت فرصة تعزيز التقدم بعد انفراد صريح بالمرمى وسدد الكرة بقوة لكن الحارس نجح في إنقاذها إلى ضربة ركينة، ثم عاد مبخوت وعوض الفرصة الضائعة بتسجيل الهدف الثاني بضربة رأس إثر عرضية خلفان مبارك من ضربة ركنية في الدقيقة 61، ليصل إلى هدفه 122.