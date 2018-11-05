800 مدرب لياقة بدنية يشاركون في «ميت فيت برو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت فعاليات مؤتمر ومعرض «مي فيت برو» للصحة واللياقة البدنية، الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، الذي نظم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، تحت مظلة تحدي دبي للياقة «30×30»، وأقيمت الفعاليات على مدار ثلاثة أيام في مجمع حمدان الرياضي وفندق «فيرمونت النخلة».

وافتتح أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومساعد أمين عام المجلس، ناصر أمان آل رحمة، فعاليات المؤتمر بحضور الرئيس التنفيذي لشركة «مي فيت برو»، جريج باوتشر، والشريك في «مي فيت برو»، رانيا بشور.

وشهد مؤتمر ومعرض «مي فيت برو» للصحة واللياقة البدنية، مشاركة أكثر من 800 مدرب لياقة بدنية متخصص من الصالات والأندية المختلفة، ومن بينهم 240 مدرباً من أفضل مدربي اللياقة البدنية في العالم، جاؤوا من أكثر من 30 دولة، واستقطب المعرض أكثر من 1500 مشارك من مختلف دول العالم، كما عرضت شركات عديدة أحدث منتجاتها من التقنيات والأدوات الخاصة باللياقة والصحة البدنية.

وتحدث خلال المؤتمر أكثر من 20 متحدثاً على مدار ثلاثة أيام، حيث أقيمت خمس محاضرات في اليوم الواحد، كما تم تنظيم أكثر من 80 جلسة من الأول إلى الثالث من نوفمبر الجاري.

وشارك حارب وآل رحمة في الفعاليات الرياضية التي أقيمت داخل مجمع حمدان الرياضي، والتي تفاعل فيها أكثر من 400 طالب من مختلف المدارس في دبي، وأقيمت بهدف توعية طلبة المدارس بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وتحفيزهم لجعل الرياضة روتين حياتهم اليومي، وذلك ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة «30×30».

وقال حارب في المؤتمر: «يحرص مجلس دبي الرياضي على مد جسور التعاون مع جميع الجهات، لتنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتحقيق أهداف المجلس التي تسهم في تطوير العمل الرياضي بالدولة، وتأتي استضافة دبي لهذا الحدث مواصلةً لنهجها في تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية العالمية الكبيرة والمميزة، لتصبح دبي الوجهة الرياضية المفضلة، والبيئة الجاذبة لكل الرياضات من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف: «يعد هذا المؤتمر أحد أهم وأنجح الأحداث الرياضية التي يدعمها المجلس، خصوصاً في قطاع اللياقة البدنية، ويأخذ المؤتمر هذا العام، صبغة عالمية، من خلال البرامج التي يتضمنها، والمشاركة الكبيرة التي شهدها، حيث أصبح الآن الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه يدعم الجهود الهادفة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني.

كما استعرض مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، علي عمر البلوشي، خلال محاضرة ألقاها في المؤتمر، دور المجلس في تطوير الرياضة، ودعم الفعاليات والبرامج التي تسهم في تحقيق رؤية المجلس في بناء مجتمع رياضي متميز وسعيد، وأهدافه الاستراتيجية في تحفيز جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة.

من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة «مي فيت برو»، جريج باوتشر، بدعم مجلس دبي الرياضي، والجهود التي يبذلها في سبيل تطوير الرياضة في دبي، وقال: «نحن نعمل على تقديم أحدث المفاهيم، وعلى جلب أحدث التقنيات التي تظهر في مختلف دول العالم، ونقدمها إلى دبي، وذلك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي الذي قدم لنا الدعم الكبير، ولولا هذا الدعم ما استطعنا تحقيق هذا الإنجاز، لذلك أقدم لهم كل الشكر والتقدير».

ويُقدّم المؤتمر ورش عمل وبرامج رياضية، مع التركيز على خمسة محاور رئيسة لهذه الصناعة، هي العناية والتغذية، وإدارة مراكز اللياقة البدنية والإدارة الذاتية للمدربين، وبرنامج «كروس فيت»، والتدريبات الجماعية، والبحث والتقنية، وتنمية اللياقة البدنية لدى الأجيال الجديدة، إلى جانب برامج اليوم الكامل لمنح الشهادات.