مصير مباراة عجمان ودبا في أيدي 4 أفراد

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

يلتقي عجمان مع دبا الفجيرة، الساعة 7:30 من مساء اليوم، على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي.

وتحمل مواجهة الفريقين العديد من الأسرار والحوارات إذ ستجمع على الخطوط مدربين عربيين، يملكان العديد من النجاحات في الدوري الإماراتي.

فالمدرب المصري، أيمن الرمادي، الذي يقود البرتقالي بنجاح للموسم الثالث على التوالي، يُمنّى النفس بالوصول إلى النقطة الـ13، والانتقال بالبرتقالي إلى مرحلة أخرى في جدول المسابقة، وفك الاشتباك مع فرق كلباء والوصل وبني ياس، التي تتساوى معه في رصيد النقاط الحالي، ولكل منها 10 نقاط، في حين يتطلع المدرب العربي الآخر، السوري محمد قويض، إلى العودة من أرض عجمان بالنقاط الثلاث، لتخطى الوضعية الصعبة التي يعيشها فريقه الموسم الحالي، بوجوده في المركز الأخير برصيد أربع نقاط فقط.

ونجح قويض في إحراج الجزيرة، في الجولة الماضية، بالتعادل 3-3 واقتناص نقطة ثمينة في أول ظهور له مع النواخذه.

ويعوّل مدرب عجمان، على لاعبيه المحترفين، خصوصاً ستانلي، الكثير لتحقيق الفوز، إذ يقدم اللاعب النيجيري مباريات غاية في المثالية، إلى جانب البرازيلي فييرا والسنغالي ثيام، اللذين تألقا في الجولة الماضية، وسجل كل منهما هدفاً في شباك اتحاد كلباء، في حين يعود لاعب دبا الفجيرة، المغربي إدريس فتوحي، إلى ملعب استاد راشد بن سعيد الذي قضى فيه اللاعب أفضل سنواته في الملاعب الإماراتية، حينما كان لاعباً في صفوف البرتقالي قبل أن ينتقل إلى النواخذة، إلى جانب الأردني ياسين البخيت، الذي يعد الأجنبي الأبرز في تشكيلة دبا الفجيرة.

وعلى الرغم من سهولة المباراة نظرياً لمصلحة عجمان، إلا أن مدربه يخشى على فريقه من الثقة المفرطة، ما دعاه لعقد أكثر من اجتماع مع لاعبيه لتحذيرهم من انتفاضة النواخذة، خصوصاً أن المنافس يعتبر تلك المواجهة «طوق النجاة»، لإحياء آماله في البقاء بدوري المحترفين.

وسيفتقد عجمان خدمات أحد أبرز لاعبيه في وسط الميدان، وهو حسين عبدالرحمن، الذي سيغيب لفترة ليست بالقصيرة بداعي الإصابة.

الغيابات

عجمان: حسين عبدالرحمن.

دبا: لا يوجد.

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