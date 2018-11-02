«سداسية» كايو وليما تسعد الوصل

المصدر: أحمد طارق - دبي

استعاد الوصل ذاكرة الانتصارات بعد غياب 36 يوماً، بتغلبه على الفجيرة بستة أهداف مقابل ثلاثة، أمس، في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، على استاد الوصل في زعبيل، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 10 نقاط، ويتوقف رصيد «الذئاب» عند 11 نقطة.

وشهدت المباراة إحراز الثنائي البرازيلي، كايو كانيدو وفابيو ليما، لكل منهما، ثلاثة أهداف، وللمرة الأولى يحرزان أهدافاً سوياً في المباراة نفسها، في الموسم الحالي، ليحقق «الإمبراطور» أول فوز له تحت قيادة المدرب، حسن العبدولي، بينما كانت تقنية الفيديو الأبرز في المباراة، باستعانة الحكم، عبدالله النقبي، لها أكثر من مرة، ومن خلالها احتسب هدفي الفجيرة، وطرد اللاعب محمد بن يطو.

ضغط الوصل منذ بداية اللقاء، وكان البرازيلي فينسيوس ليما أنشط لاعب في «الإمبراطور». وأحرز «الفهود» الهدف الأول من ركلة ركنية لعبها فينسيوس، وصلت إلى ليما الذي مرر الكرة إلى كايو ليحولها برأسه إلى المرمى (15).

استمرت الأفضلية لمصلحة «الإمبراطور» الذي كان الأكثر تركيزاً داخل الملعب، قبل أن تزداد معاناة الفريق الضيف، بعدما طرد الحكم عادل النقبي، الجزائري محمد بن يطو، ورد كايو كانيدو الهدية إلى ليما، وصنع الهدف الثاني، بعد أن استقبل ليما الكرة بمهارة وسددها في المرمى (43).

وأضاف الوصل الهدف الثالث بعد مرور 32 ثانية من الشوط الثاني، بعد تسديدة جميلة لكايو في مرمى الفجيرة، بينما أحرز الفجيرة هدفه الأول عن طريق خالد عبدالله (64)، ورد ليما بإحراز الرابع من ركلة حرة (69)، قبل أن يحرز هلال سعيد الثاني للفجيرة (76)، وأضاف كايو الخامس (87)، وفي الوقت بدل الضائع أحرز سوسوكو للفجيرة، وليما للوصل لتنتهي بفوز الفهود 6-3.