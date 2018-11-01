حكمان يمثلان الإمارات في كأس العالم لبناء الأجسام

المصدر: محمد فاضل - دبي

اعتمد اتحاد الامارات لبناء الاجسام مشاركة الحكمين الدوليين وليد عبد الكريم كحكم مسرح وجاسم اشكناني للجوري في بطولة كأس العالم التي ستقام في اسبانيا بالفترة من 7-14 نوفمبر الحالي، بدوره رحب الامين العام لاتحاد الامارات لبناء الاجسام محمد عبد الرحيم باعتماد مشاركة حكم المسرح الدولي المهندس وليد عبد الكريم وحكم الجوري الدولي جاسم اشكناني في البطولة التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الدولي ويشارك بها نخبة ابطال العالم، وقال المري لـ"الامارات اليوم": عملنا خلال فترة طويلة في مجلس ادارة اتحاد الامارات لبناء الاجسام على اعداد جيل من الحكام المواطنين المميزين، وقد اسفر ذلك الجهد عن تخريج نخبة مميزة منهم، وبناءا على توجيهات رئيس اتحاد بناء الاجسام الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي حرصنا على تتويج تلك الجهود بمنح ممثلي بناء الاجسام الاماراتية فرصة التواجد في المحافل الدولية و الا يقتصر ذلك على اللاعبين فقط بل ان تشمل الحكام الدوليين، والمحاضرين، وفي باقي الفئات، ونحن سعداء لتواجد ابناء الامارات في بطولة بحجم كأس العالم من رياضة بناء الاجسام لينظموا بذلك الى اقرانهم في الالعاب الاخرى ونتمنى لهم التوفيق.

من جهته قال رئيس لجنة الحكام في اتحاد الامارات لبناء الاجسام فيصل الغيص الزعابي، لـ"الامارات اليوم": ساهمت الدورات التحكيمية التي ينظمها اتحاد بناء الاجسام على تطوير حكام اللعبة وساهم اشراكهم بالبطولات الدولية في اكتساب الخبرة ونعتبر تواجد الحكمين وليد عبد الكريم وجاسم اشكناني في بطولة العالم احد اهم المكاسب التي حققها الاتحاد، ونتمنى لهما النجاح في هذا المحفل الدولي ولباقي زملائهم حكام بناء الاجسام والقوة البدنية التواجد في المناسبات الاخرى، ونتطلع ان يتمكن الحكمين وليد عبد الكريم وجاسم اشكناني الى ان يعكسا الصورة المميزة لبناء الاجسام الاماراتية.

يذكر ان الحكمين شاركا مؤخرا في بطولة جدة في المملكة العربية السعودية وفي بطولة غرب اسيا في البحرين اضافة الى بطولتي الفجيرة الدولية وفتنس شو في دبي بنجاح مميز.