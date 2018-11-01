«مبادرة الحدائق» تجذب 250 لاعباً للنصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم مشرف قطاع المراحل السنية، عادل شاكري، أن مبادرة الحدائق - التي بدأ النادي في تنفيذها لقطاع مدرسة الكرة في مناطق البرشاء والخوانيج والورقاء - وفرت الوقت على اللاعبين، وقللت معدل وصولهم إلى التدريب من 30 دقيقة إلى خمس دقائق معدلاً زمنياً، وهو نجاح كبير للمبادرة، إضافة إلى جذب 250 لاعباً، واتساع قاعدة اللاعبين الصغار بالنادي باستقطابهم، من خلال الحدائق المجاورة لمنازلهم.

وكان قطاع المراحل السنية بنادي النصر، قد نجح خلال المواسم الماضية، في تصعيد أكثر من لاعب، وترجم هذا النجاح بالفوز بدوري الرديف، وبدأ القطاع الموسم الحالي في تنفيذ خطة عمل جديدة تعتمد على استقطاب أكبر عدد من اللاعبين الصغار.

وقال شاكري لـ«الإمارات اليوم»: «إن تقييم أكاديميات الكرة لا يكون بتحقيق النتائج، وإنما بعدد اللاعبين الذين يتم تصعيدهم إلى الفريق الأول، وصعود لاعب واحد أو لاعبين كل موسم إلى الفريق الأول أكبر مكسب للنادي». وأضاف: «الاستثمار في الأكاديميات أفضل طريقة للحصول على لاعبين مميزين بأقل التكاليف، ولذلك يتم عمل دورات مختلفة في قطاع المراحل السنية (ثقافية ورياضية واجتماعية)، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الصحيح، ويعدّ النصر من أكثر الفرق التي تضم لاعبين في الفريق الأول، وفي المنتخبات الوطنية أيضاً للمراحل السنية، ودائماً ما يكون هناك لاعبون في هذا القطاع».

وأشار شاكري، إلى أن النصر يعد الآن دراسات من أجل تطبيقها قريباً، منها التعاقد مع أكاديمية عالمية فنياً للإشراف على قطاع المراحل السنية، وتطبيق نظام فني عالمي يطبق على فرق المراحل السنية من مدرسة الكرة إلى الفريق الأول.