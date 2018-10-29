دبي تتوّج الآيسلندي بيورنسون أقوى رجل في العالم

المصدر: سيد مصطفى - دبي

توّج النجم العالمي الممثل الآيسلندي، هافثور بيورنسون، بلقب أقوى رجل في العالم، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بفندق باب الشمس بمحمية المرموم، مع عطلة نهاية الأسبوع.

وتمكن هافثور بيورنسون من رفع وزن قدره 520 كيلوغراماً، ليحلّ خلفه الأميركي برايان شو، الحاصل على ألقاب عدة كأقوى رجل في العالم، فيما جاء بالمركز الثالث، البولندي ماتيوس كيليسكوفسكي.

وكانت دبي مسرحاً لاستضافة واحدة من أكبر البطولات العالمية التي تجذب أقوى الرياضيين في العالم، وشارك إلى جانب الثلاثة الأوائل، كل من: الليتواني زيدروناس سافيكاس، الذي شارك من قبل في أكثر من 140 مسابقة احترافية، والكندي جان فرانسوا كارون، صاحب الرقم القياسي في الحصول على سبعة ألقاب متتالية في كندا، كما شارك الأسكتلندي لوك ستولتمان، الذي يحمل لقب أقوى رجل في بلاده خمس سنوات متتالية، وشقيقه توم ستولتمان، إضافة إلى السلوفيني ماتجاز بيساك، والبريطاني لورنس شاهلايي، والأميركي مارتين ليسيس.

ويحمل هافثور بيورنسون لقب أقوى رجل في العالم، وبطل مسابقة أرنولد الكلاسيكية، وأقوى رجل في أوهايو وأوروبا.

وشارك النجم الآيسلندي في بطولة أفلام سينمائية عدة، كما يعدّ أبرز الشخصيات المشاركة في المسلسل التلفزيوني الأول في العالم «غيم أوف ثرونز»، حيث يمثل شخصية «ذا ماونتن» أو الجبل.

وبرز الممثل الآيسلندي بصورة أكبر حينما نشر فيديو هدد خلاله اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ«قطع رقبته»، إذا سجل في شباك منتخب بلاده خلال المباراة التي جمعت المنتخبين في «يورو 2016».

وبدأت المنافسات بسحب شاحنة وزنها 15 طناً لمسافة 13.2 متراً في غضون 60 ثانية، إذ قام المتسابقون بربط الشاحنة في جسدهم والسير بها.

وانتقل المشاركون إلى سحب شاحنة تزن 30 طناً من وضعية الثبات لمسافة 20 متراً في زمن قدره 25 ثانية فقط، حيث قاموا بجر الشاحنة باتجاههم باستخدام الأيدي والحبال من خلال وضعية الثبات.

وكانت المنافسات الأصعب حينما رفع المشاركون أربع عقبات على رؤوسهم تزن أكثر من 250 كيلوغراماً في أقل من 90 ثانية، وتنافس المشاركون على رفع خمسة أحجار أطلس ووضعها فوق حامل مرتفع، اذ تراوح وزن كل منها بين 170 و225 كيلوغراماً، الذي يعدّ أثقل حجر أطلس تم التنافس عليه حتى الآن.

كما تنافس المشاركون في تحديات عدة، منها الرفعة القاتلة بطول 18 بوصة، ومحاور عجلات القطارات وقضبان من الفولاذ والدروع الفولاذية الصلبة لتحقيق أسرع وقت، كما تسابقوا في حمل مجسمات ثقيلة على أكتافهم للوصول إلى المسافة المقررة.

وأعرب هافثور بيورنسون عن سعادته بالفوز بلقب أقوى رجل في العالم وقال: «أنا سعيد جداً لفوزي بهذا اللقب في دبي، التي تمنيت أن أزورها منذ فترة، وهذا يعني لي الكثير».

وتابع منافسات البطولة وتتويج الفائزين كل من: أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، ومديرة إدارة الاتصال والتسويق في المجلس، سارة الصايغ، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، غازي المدني، فيما قام بالإشراف على تحكيم البطولة إيدي هول، السفير العالمي لبطولة «ألتيميت سترونغ مان»، وبطل العالم في سباق سترونغ مان عام 2017.

حارب: دبي أصبحت مدينة التحديات

أكد أمين عام مجلس دبي، سعيد حارب، أن تزامن إقامة بطولة الرجل الحديدي، مع انطلاق تحدي دبي للياقة البدنية، حول مناطق عديدة في دولة الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، إلى مركز لتجمع أقوى أبطال العالم، ليستمتع الجميع بأجواء رياضية ومتعددة على اختلاف تنوّع تلك الرياضات. وقال حارب للصحافيين: «أصبحت دبي مدينة التحديات الأقوى من نوعها، حيث أعلن المجلس في وقت سابق عن تنظيم سباق ألترا ماراثون، الذي سينطلق في محمية المرموم في شهر ديسمبر المقبل، الذي سيكون أطول ماراثون صحراوي في العالم، كما تستضيف دبي العديد من بطولات التحدي التي تتنوّع بين تحدي الثلج والصحراء والوحل، إضافة إلى سباق سبارتن العالمي، الذي سيقام في منطقة حتا ويواجه فيه المتسابقون تحدي جبال حتا». وأوضح: «أضفى اختيار أرينا باب الشمس لاستضافة منافسات أقوى رجل في العالم جاذبية خاصة على هذا الحدث، لما يتمتع به من مواصفات خاصة أسعدت الجماهير بمشاهد الطبيعة، والاستمتاع بالعروض التي قدمها المشاركون في البطولة».