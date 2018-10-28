ختام منافسات النسخة الخامسة من «دولية العين»

المصدر: العين - الإمارات اليوم

اختتمت، أول من أمس، منافسات بطولة العين الدولية لمحترفي الجوجيتسو في نادي العين الرياضي الثقافي، والتي استقطبت نجوماً دوليين محترفين، وأسماء لامعة في رياضة الجوجيتسو، من أكثر من 45 دولة.

وتندرج هذه البطولة ضمن التصنيف العالمي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسلسلة التصفيات المؤهلة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وتعد أول بطولة دولية للكبار في الموسم 2018 - 2019، وتعتبر إحدى أهم البطولات الدولية ضمن أجندة الموسم الرياضي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو.

جاءت منافسات اليوم الثاني من البطولة لفئة البدلة، وشهدت إقبالاً كبيراً من اللاعبين المشاركين وذويهم من جميع الدول، بالإضافة للجماهير التي جاءت لتشجع وتتابع المنافسات المحتدمة، التي تتمتع بالمهارات والخبرة العالية على المستوى الدولي.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، يوسف البطران: «كل الشكر لنادي العين على الاستضافة المشرّفة للبطولة هذا الموسم، وفخورون للغاية بالمستوى الذي خرجت به دولية العين هذا الموسم، حيث أمتعنا اللاعبون المشاركون من 45 دولة بأدائهم الرائع، وخطفوا الأنظار على بساط البطولة».