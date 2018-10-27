العين يحتفل في عجمان على طريقة عموري

المصدر: سيد مصطفى ــ عجمان

اكتفى أجانب العين بـ10 دقائق للتوهج أمام عجمان، وأنقذوا الزعيم من السقوط في فخ التعادل أمام مستضيفه «البرتقالي»، أمس، ضمن الجولة السابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وتمكن السويدي ماركوس بيرغ من تسجيل الهدف الأول (81)، ثم أضاف المصري حسين الشحات الثاني (86)، ثم وضع البديل دياكيه الهدف الثالث (90+4)، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، بينما تجمد رصيد «البرتقالي» عند سبع نقاط.

وبعث نجوم العين برسالة دعم إلى زميلهم السابق عمر عبدالرحمن، الذي تعرض لقطع بالرباط الصليبي، سيغيب على أثره عن الملاعب نحو ستة أشهر، إذ احتفلوا بالأهداف على طريقة عموري نفسها، عقب تسجيل الأهداف الثلاثة بوضع أصابهم الثلاثة على وجوههم.

ولم يقدم اللاعبون الأجانب الأداء الذي كان منتظراً منهم لنحو 80 دقيقة كاملة، قبل أن ينطفوا بعد ذلك، إذ عكس مدرب العين، الكرواتي زوران، عدم رضاه عن المستويات التي يقدمها المصري حسين الشحات، فوضعه إلى جواره على مقاعد البدلاء، قبل أن يتم الزج به في الشوط الثاني دون أن يقدم الأداء المنتظر منه، وأضاع فرصة سهلة للتسجيل بعد دقيقة من نزوله، عندما سدد كرة بعيدة عن المرمى، على الرغم من الأريحية التي كان عليها داخل الصندوق.

في المقابل، واصل المهاجم السويدي ماركوس ألغازه هذا الموسم، فاستسلم للرقابة المفروضة عليه من قبل مدافعي عجمان، دون أن يُشكل أي تهديد على مرمى حارس عجمان علي الحوسني، في حين مال أداء البرازيلي كايو للاستعراض الزائد، وبدا وكأنه يحاول أن يُقلد أسلوب مواطنه نيمار، فجاءت معظم محاولاته للمراوغة والتمرير «مقطوعة».

وكان اللاعب الأبرز في أجانب العين هو الياباني شيوتاني، الذي بذل مجهوداً كبيراً دفاعياً وهجومياً، وصنع الهدف الثالث بمجهود فردي، وغابت الإثارة المتوقعة عن بداية اللقاء، على الرغم من امتلاك العين للكرة معظم الفترات، إلا أنه بدا عاجزاً عن الوصول إلى مرمى الحارس علي الحوسني، خلال الـ15 دقيقة الأولى، بفضل التنظيم الدفاعي المُحكم لفريق عجمان، والرقابة التي فرضها لاعبوه على مفاتيح الخطورة في صفوفه.

وشهدت الدقيقة 33 أقرب محاولات عجمان على المرمى، عندما سدد ثيام كرة في دفاع العين، ارتدت على رأس ستانلي وهو على بوابة المرمى، لكن الأرض انشقت وأخرجت الحارس خالد عيسى فأبعد اللعبة إلى ضربة ركنية.

واستمرت الأوضاع على ما هي عليه في الشوط الثاني، محاولات عيناوية مع اعتماد برتقالي على المرتدات، إلا أن أصحاب الأرض انهاروا في آخر 10 دقائق، واستقبلوا الأهداف الثلاثة في سيناريو مكرر لمباراة الفريقين الموسم الماضي.