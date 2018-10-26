«الوصف 87» لحمدان بن محمد بطلاً لسباق دلما للمحامل الشراعية

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، توّج المحمل الشراعي «الوصف 87» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بقيادة النوخذة محمد حمد مصبح، بطلاً لسباق مهرجان دلما التاريخي الثاني للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وحل ثانياً «زلزال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أيضاً، بقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي، وجاء ثالثاً «طوفان» لحمدان سعيد جابر، بقيادة النوخذة أحمد إسماعيل المرزوقي.

وحصل البطل على مليون ونصف المليون درهم، بالإضافة إلى سيارة، فيما حصل الوصيف على مليون و100 ألف درهم، بالإضافة إلى سيارة، وحصل الثالث على 900 ألف درهم وسيارة.

وحلّ «الشقي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، رابعاً، وحصل على 800 ألف درهم وسيارة، وجاء خامساً «براق» للفريق مصبح راشد مصبح الفتان، وحصل على 750 ألف درهم وسيارة. وشهد تتويج الفائزين وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة سلطان بن خلفان الرميثي، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني، ورئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق أحمد ثاني الرميثي، ونائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية عيسى سيف المزروعي، والمدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ماجد عتيق المهيري.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في تصريحات صحافية، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للرياضات البحرية والتراثية، ودعم سموّهما الدائم للتراث الوطني الأصيل، مؤكداً أن القيادة زرعت في نفوس الجميع عشق كل ما يتعلق بتراث الوطن إيماناً منها بأن الاعتزاز بالماضي هو السبيل لبناء أمة قوية قادرة على مواجهة أي تحدٍّ.

كما وجّه سموّه التهنئة للفائزين في هذا السباق التاريخي، وأكد أن الجميع فائز في هذا الحدث، مثمّناً دور اللجنة المنظمة في إنجاح الحدث والتنظيم المميّز على مختلف المستويات.