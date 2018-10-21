3 جلسات في ندوة دبي الدولية للإبداع الرياضي 31 الجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمدت الأمانة العامة لـ«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، برنامج ندوة دبي الدولية الـ14 للإبداع الرياضي، التي سيتم تنظيمها صباح 31 الجاري في قاعة مجلس السلام بفندق ميناء السلام، تحت شعار «تمكين الشباب في المجال الرياضي»، ويبدأ التسجيل لحضور جلساتها في الساعة 9:30 صباحاً في مكان إقامة الندوة.

وتتضمن الندوة ثلاث جلسات تم اختيارها وفق محور التنافس في الدورة العاشرة للجائزة وشعار الندوة وهو تمكين الشباب في الرياضة سواء كانوا لاعبين أو إداريين.

وسيتحدث في الجلسة الأولى د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، الذي سيلقي محاضرة بعنوان «الشباب وآفاق المستقبل الرياضي»، حيث تمتلك مصر رصيداً مميزاً من الإنجازات الرياضية، كما تقوم وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ خطط طموحة لنشر ممارسة الرياضة وتعزيز النتائج التي يحققها الرياضيون في جميع البطولات.

وستكون الجلسة الثانية تحت عنوان «قصص نجاح»، وتتضمن عرضاً لتجارب ناجحة وتسلط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه الشابات العربيات لتحقيق النجاح في المجال الرياضي، وسيتحدث في الجلسة المصرية آية مدني بطلة العالم في الخماسي الحديث وعضو لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الدولية، وكذلك الإماراتية د. هدى المطروشي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للمبارزة، ولكل منهما تجربة مميزة. أمّا الجلسة الثالثة والأخيرة فتتحدث عن «تمكين الشباب في المنظمات الدولية»، حيث تم اختيار منظمة «اليونسكو» لتسليط الضوء على جهودها في هذا المجال، باعتبارها من المنظمات الدولية التي تنتشر في جميع الدول، وستقوم كارولين باكستر تريسس المستشار المتخصص للشباب والرياضة بـ«اليونسكو» ومؤسس اللجنة المعنية بالشباب والرياضة في آسيا والمحيط الهادئ، باستعراض الجهود الدولية التي تقوم بها المنظمة بالتعاون مع مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية والوطنية. وأكدت أمين عام الجائزة موزة المري سعادتها بوجود شخصيات مهمة ومؤثرة للحديث في هذه الندوة، وقالت في تصريحات صحافية: «الجائزة لا تكتفي فقط بتكريم المبدعين الرياضيين وتقدير عطائهم سنوياً، بل تسعى إلى تحفيز جميع منتسبي القطاع الرياضي من رياضيين وإداريين وقياديين على التميز دائماً والإبداع في التخطيط والتنفيذ لتحقيق الأهداف السامية للرياضة».

وأضافت: «مع أن الجائزة تنظم سنوياً ملتقى المبدعين الرياضيين يتحدث فيه الفائزون بفئات الجائزة، إلا أننا حريصون أيضاً على استضافة مبدعين آخرين من خارج إطار التنافس ممن لديهم إنجازات في المجالات كافة، ولديهم خطط وبرامج تستحق تسليط الضوء عليها، وهو ما نقوم به من خلال ندوة دبي الدولية للإبداع الرياضي سنوياً، وستكون الفرصة متاحة لجميع العاملين في قطاعنا الرياضي بحضور جلسات هذه الندوة والاطلاع على الجهود المميزة والتجارب الناجحة والخطط التي سيتم عرضها في الندوة، وكذلك التحاور مع المتحدثين من أجل تكوين نموذج ناجح لرياضتنا وتحفيز العاملين فيها على التميز والإبداع في التخطيط والتنفيذ».

يذكر أن قناة دبي الرياضية ستقوم ببث وقائع الندوة على الهواء مباشرة لتعميم الفائدة على الجميع بمتابعة جلستها أينما كانوا، كما سيتم بث جلسات الندوة عبر الموقع الإلكتروني وجميع حسابات الجائزة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبذلك يستطيع المشاهدون من داخل الدولة وخارجها متابعة جلسات الندوة والاستفادة مما سيطرح فيها، كما سيتم توفير الترجمة بلغة الإشارة المخصصة لأصحاب الهمم.

الجلسات الـ3:

1- الأولى تتحدث عن «الشباب وآفاق المستقبل الرياضي».

2- الثانية تسلط الضوء على قصص وتجارب ناجحة.

3- الأخيرة تناقش موضوع «تمكين الشباب في المنظمات الدولية».