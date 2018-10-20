«ضغط الشارقة والوحدة» يحفز العين أمام الجزيرة

المصدر: معاذ كمبال ــ العين

يأمل فريق العين في العودة إلى سكة الانتصارات في دوري الخليج العربي، حين يستقبل الساعة 07:45 مساء اليوم ضيفه الجزيرة على استاد هزاع بن زايد، في لقاء يدخله «الزعيم» بهدف واحد، وهو الفوز من أجل تعويض التعثر في الجولة الماضية عندما تعادل أمام الفجيرة 2-2، بينما يدخل الجزيرة اللقاء وهو عازم على الحصول على النقاط الثلاث، للاقتراب بصورة أكبر من الصدارة.

وبسبب ضغط الشارقة والوحدة على العين، يجد الزعيم نفسه أمام حتمية الفوز، إذ يحل ثانياً في الصدارة بفارق الأهداف عن الشارقة، ويتساوى معه في النقاط الـ13، وأي تعثر قد يعني التراجع إلى الخلف، خصوصاً في حال فوز الشارقة على عجمان. أيضاً هناك ضغط آخر من فريق الوحدة، صاحب المركز الثالث، الذي يستضيف الظفرة، ويترقب أي تعثر لفريقي الصدارة العين والشارقة، خصوصاً أن العنابي يخوض مباراة سهلة نسبياً على الورق.

ويدخل مدرب فريق العين، الكرواتي زوران ماميتش، المباراة بصفوف مكتملة بعد عودة الدوليين، كما أن لاعبي الفريق الاحتياطيين أظهروا قدرات جيدة خلال مباراتي كأس الخليج العربي أمام الجزيرة والظفرة، ما سيعطي المدرب خيارات واسعة في التشكيلة التي سيدفع بها في لقاء اليوم.

على الجانب الآخر، يسعى الجزيرة، صاحب المركز الرابع برصيد 11 نقطة، إلى تحقيق فوز ثمين يقربه من المركز الأول، خصوصاً بعد المستويات المميزة التي ظهر بها لاعبوه منذ بداية الموسم، والتي مكنتهم من حصد 11 نقطة، وذلك في إطار مساعيهم لاستعادة اللقب الذي حققوه قبل موسمين.

وتحوم الشكوك حول مشاركة هداف الفريق، الدولي علي مبخوت، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال تجمع المنتخب، فيما أكد مدرب الفريق، الهولندي مارسيل كايزر، أن مشاركة مبخوت والبرازيلي ليوناردو، المصاب هو الآخر، ستحدد بواسطة طبيب الفريق، ليفتح بذلك باب التكهنات بإمكانية الاستعانة بهما.

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