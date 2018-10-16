ماجد حسن يهنئ مانع محمد

المصدر: الإمارات اليوم

هنأ لاعب شباب الأهلي، ماجد حسن، زميله في الفريق مانع محمد، بعد عودته للمشاركة في المباريات، وخوضه مباراة شباب الأهلي وعجمان أول من أمس في كأس الخليج العربي، إذ رغم أن حسن حالياً في معسكر المنتخب الوطني في برشلونة، فإنه حرص على متابعة المباراة، ونشر على حسابه الشخصي في «إنستغرام» صورة مانع محمد، متوجهاً له بالتهنئة على تعافيه من الإصابة، ومشاركته في المباريات.

وكان مانع قد تعرض لإصابة قوية في بداية الموسم الماضي مع شباب الأهلي، بقطع في الرباط الصليبي، إذ أجرى عملية جراحية، وغاب موسماً بأكمله، قبل أن يشارك للمرة الأولى في المباريات أمام عجمان.