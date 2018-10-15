حتا ودبا الحصن الأقرب إلى بطاقتَي الكأس

المصدر: محمد فاضل - دبي

اقترب ناديا حتا ودبا الحصن من نيل بطاقتي التأهل إلى دور الـ16 من مسابقة كأس رئيس الدولة بشكل مبكر، بعد أن حقق كل منهما انتصاره الثاني على التوالي وتصدّرا مجموعتيهما برصيد ست نقاط، إذ فاز دبا الحصن على خورفكان 2-1، وحتا على العروبة 4-1.

وفي بقية النتائج، فاز مصفوت على التعاون بهدفين نظيفين، والحمرية على العربي 2-1، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي للبطولة التي جرت مبارياتها يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وشهدت الجولة تسجيل حتا أربعة أهداف جديدة في مرمى العروبة، بعد أن سجل أربعة مثلها في الجولة الاولى بمرمى مصفوت، لينال لقب ملك الرباعيات، والملفت أن لاعبي حتا نالوا 10 إنذارات في مباراتين متتاليتين بواقع خمسة في كل مباراة، إذ نال الإنذارات في المباراة الاولى امام مصفوت كلٌّ من عبيد ثاني وماهر جاسم، ومحمد طالب، وعبدالله علي وعدنان حسين، وفي المباراة الثانية أمام العروبة تلقوا خمسة إنذارات نالها ماهر جاسم ومحمود قاسم، والبرازيلي ريبيرو ومواطنه لوان سانتوس، ومحمد طالب.

في المقابل، خلت مباراة العربي والحمرية من البطاقات الصفراء أو الحمراء، لتكون أول مباراة نظيفة في الموسم الجديد في مسابقات اندية الدرجة الاولى، بينما شهدت ثلاث مباريات في الجولة الثانية 15 بطاقة صفراء وبمعدل خمس بطاقات للمباراة الواحدة.

10 إنذارات «حتاوية»

من جهته، أبدى رئيس مجلس إدارة نادي حتا، علي محمد عبيد البدواوي، دهشته لمنح لاعبي فريقه 10 انذارات وبواقع خمسة في كل مباراة، واصفاً 90% منها بأنها لا ترتقي لإشهار البطاقة الصفراء.

وقال البدواوي لـ«الإمارات اليوم»: «نقدر جهود قضاة الملاعب في قيادة المباريات إلى بر الامان، ولكن في الوقت نفسه نتمنى على قضاة الملاعب التريث بمنح الإنذارات بالجملة، حيث مازلنا في بداية الموسم، وألّا تستمر معاناة الفريق التي بدأت العام الماضي في الكثير من القرارات التقديرية التحكيمية، وألّا تتكرر في الموسم الحالي».

وأضاف: «هذه التصريحات تأتي والفريق في صدارة مجموعته من فوزين، لكي لا يفهم منها أنها تطلق بسبب موقف الفريق الضعيف، لان معظم هذه الانذارات غير مستحقة، وربما اثنان منها فقط صحيحان». وتابع: «ليس من العدل أن نلوم اللاعبين على البطاقات العشر التي حصلوا عليها، لانه ليس من الانصاف معاقبتهم أو لومهم على أخطاء مفترضة لم يرتكبوها».

وبخصوص البداية القوية للفريق، قال البدواوي: «نتطلع الى استمرار الأداء الجيد مقروناً بالنتائج الايجابية، وان نتمكن من نيل أولى بطاقات التأهل للدور نصف النهائي، ولكن أمامنا عمل كبير، وثقتنا عالية بجميع اللاعبين».

دبا الحصن سعيد

بدوره، عبر مدير فريق دبا الحصن، سعيد محمد الوتري، عن سعادته للنتائج التي حققها فريقه ووضعته في واجهة فرق مجموعته في البطولة بعد انتصارين متتاليين، متمنياً ان يستمر الفريق بالأداء التصاعدي وصولاً للمستوى الفني المطلوب في بطولة الدوري.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «هدفنا أن يتطور الاداء ليظهر بشكل قوي في بطولة الدوري، المحطة الرئيسة في الموسم الحالي بالنسبة لاندية الدرجة الاولى، وبالرغم من الفوزين، الا أن هناك الكثير سيتم عمله من أجل استكمال بناء الفريق»، مشيداً بأداء اللاعبين جميعاً، وبالجهاز الفني بقيادة المدرب بدر صالح.

ريبيرو الهداف

كشفت الجولتان الماضيتان عن تألق المحترف البرازيلي جيلمار ريبيرو المتألق مع نادي حتا، إذ تمكن من صدارة ترتيب الهدافين بأربعة أهداف، بعد أن سجل هدفين في مرمى العروبة، ومثلهما في مرمى مصفوت، ينافسه على الصدارة مواطنه وزميله في حتا لوان سانتوس بثلاثة أهداف.

نجاح المدرب المواطن

حقق المدربون المواطنون في الجولة الماضية من البطولة تفوقاً بارزاً، بعد ان قاد ثلاثة مدربين فرقهم لتحقيق الفوز وتقديم الأداء المثمر، وهم كل من سليمان البلوشي الذي قاد فريقه للفوز على العربي الذي يقوده العراقي جمال علي، بينما نجح مدرب مصفوت وليد عبيد من قيادة فريقه في الفوز على التعاون الذي يدربه محمد الرئيسي، ومدرب دبا الحصن بدر طبيب بالفوز في مباراته أمام خورفكان الذي يدربه المدرب الصربي ميودراغ جيسيتش.

- لاعبو حتا يواصلون عروضهم القوية في ملاعب الهواة، لكنهم تلقوا 10 إنذارات في مباراتين متتاليتين.