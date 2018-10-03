حريز المر: مشاركة المواهب الشابة في التجارب العالمية هدف «الفيكتوري تيم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجّلت زوارق الفيكتوري تيم مشاركة قوية وناجحة في السباق الرئيس للفئة الأولى من النسخة 38 لمنافسات «سوبر بوت إنترناشونال»، الذي اختتم الأحد الماضي، بمنطقة كليرواتر في ولاية فلوريدا الأميركية.

ومثل زوارق الفيكتوري كل من البطل الإماراتي سالم العديدي وجون توملسون بزورق رقم 33، وقاد البطل الإماراتي عيسى آل علي والأميركي العالمي غاري بالاه زورق رقم 3. حيث نافس الأبطال بقوة على المراكز الثلاثة الأولى للسباق الرئيس الذي ألغي بعد 20 دقيقة، بسبب حدث طارئ، ولم تتم إعادة السباق لأسباب لم تفصح عنها اللجنة المنظمة للسباق.

وكانت تجربة كليرواتر مفيدة جداً لبطلي الفيكتوري تيم سالم العديدي وعيسى آل علي، اللذين يخوضان لأول مرة سباقات الفئة الأولى، إلى جانب أبطال مخضرمين في مجال سباقات الزوارق السريعة أمثال العالميين غاري بالاه وجون توملسون.

وأبدى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، حريز المر بن حريز، رضاه عن مشاركة الفريق في السباق، مشيراً إلى أنهم كانوا قاب قوسين من الصعود للمنصة، لولا سوء الطالع، وإلغاء السباق خلال الـ20 دقيقة الأولى.

وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم أن توجهات مجلس الإدارة وأهدافه هي صقل مهارات المواهب الإماراتية الشابة، وإعطاؤها فرصة لخوض تجارب جديدة ذات مستوى عالٍ، تؤهلها للمشاركة والمنافسة في بطولات عالمية كبيرة من مثل «السوبر بوت إنترناشونال». وقال إنهم يسعون إلى بناء وصناعة جيل قوي من المتسابقين الإماراتيين لدعم رياضة الزوارق السريعة الإماراتية، وجعلها في طليعة الرياضات البحرية على الساحة العالمية، وترسيخ مكانة إمارة دبي في صدارة المدن بمجال الرياضات البحرية.

وفتحت زوارق الفيكتوري تيم عقب السباق مباشرة صفحة السباق النهائي لبطولة العالم التي ستقام في مدينة كي ويست بولاية فلوريدا الأميركية، من الرابع ولغاية الـ11 من نوفمبر المقبل.

وأكدت زوارق الفيكتوري تيم جاهزيتها لخوض التحدي الأكبر من نوعه في مجال سباقات الزوارق السريعة للفئة الأولى، ومعانقة اللقب، وترك بصمة إماراتية على الشواطئ الأميركية.