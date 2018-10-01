العاجل: ماجد ناصر وكبار لاعبي العين وشباب الأهلي ساعدوني في إدارة «الديربي»

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف الحكم، عبدالله العاجل، الذي قاد مباراة الديربي بين فريقي العين وشباب الأهلي، الجمعة الماضية، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، أن حارس مرمى شباب الأهلي، ماجد ناصر، وكبار لاعبي الفريقين، ساعدوه في إدارة المباراة من خلال التعاون الكبير الذي وجده منهم خلال اللقاء، ما أسهم في إخراج المباراة بصورة متميزة، مؤكداً أنه قبل المباراة دخل في تحدٍّ بينه وبين الحكم الفيديو المساعد، في أنه لن يلجأ لتقنية الحكم الفيديو، وسيعتمد في الأساس على نفسه في اتخاذ القرارات التحكيمية، مشيراً إلى أنه كسب الرهان كونه لم يستعِن طوال المباراة بالحكم الفيديو.

وقال العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «على الرغم من أنني توقعت حدوث (نرفزة) من بعض اللاعبين، إلا أنه حدث العكس، فقد ساعدوني في المباراة، وعلى وجه التحديد حارس مرمى شباب الأهلي، ماجد ناصر، الذي كان أكثر اللاعبين مساعدة لي في الملعب، وكذلك زميله في الفريق، ماجد حسن، ومن لاعبي العين محمد عبدالرحمن والمدافع إسماعيل أحمد، فقد كان هؤلاء اللاعبون يقومون بدور تهدئة الأوضاع داخل الملعب، خصوصا أن المباراة كانت ذات جماهيرية كبيرة وحساسة، لكنها خرجت بصورة جيدة بفضل هؤلاء اللاعبين».

وأضاف «مثل هذه المباريات الكبيرة تتطلب من حكم الساحة أن يتبع في قيادتها أسلوب إدارة اللاعبين، ومعرفة من اللاعب الذي سيسبب له المشكلات، ومن سيساعدك في إدارتها، كون ذلك سيسهم في إخراج مباراة نظيفة، وهذا هو الأسلوب الذي اتبعته في مباراة العين وشباب الأهلي».

وشهدت المباراة، التي انتهت لمصلحة العين 2-1، إخراج الحكم، عبدالله العاجل، البطاقة الحمراء للاعب شباب الأهلي، حسن إبراهيم، لقيامه بالبصق على لاعب العين، المحترف البرازيلي كايو فيرنانديز.

وتابع العاجل «بالنسبة لي كحكم تعجبني دائماً أجواء المباريات الجماهيرية، مثل مباراة العين وشباب الأهلي».

ويعد عبدالله العاجل من أبرز الحكام في دوري الخليج العربي، وبرز منذ بداية الموسم الحالي بمستوى تحكيمي متطور، إذ تميز في إدارة المباريات التي أسندت له من قبل لجنة الحكام باتحاد كرة القدم.

«تعجبني دائماً

أجواء المباريات

الجماهيرية،

مثل مباراة العين

وشباب الأهلي».