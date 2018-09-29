لمسة الشحات ورائعة «عجب» تطربان «الزعيم»

المصدر: معاذ كمبال وأحمد طارق - العين

واصل العين انتصاراته بتحقيقه الفوز على شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف، أمس، على استاد هزاع بن زايد في العين، في ختام مباريات الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 12 نقطة في صدارة لائحة الترتيب مع الشارقة، بينما تلقّى شباب الأهلي خسارته الثالثة وتوقف رصيده عند ثلاث نقاط.

قدم «البنفسج» مباراة رائعة، التي شهدت أحداثاً مثيرة، إذ تألق حسين الشحات بإحرازه الهدف الأول، وصناعته الهدف الثاني الذي أحرزه محمد عبدالرحمن بطريقة رائعة على «الطائر»، بينما خرج لاعب شباب الأهلي، حسن إبراهيم مطروداً في الشوط الأول، بعدما بصق على البرازيلي كايو فيرنانديز.

واصل مدرب شباب الأهلي، التشيلي لويس سييرا تجاربه في اختيارات اللاعبين، بعدما أجرى تعديلاً جديداً في تشكيلة خط الدفاع بإشراك محمد سبيل، بعدما كان يعتمد على عبدالعزيز هيكل أو محمد جابر، بينما دفع بالمهاجم الدولي أحمد خليل للمرة الأولى أساسياً، بدلاً من الاعتماد على المولدوفي هنريكي لوفانور أو إسماعيل الحمادي في المباريات السابقة، في المقابل اعتمد مدرب العين، الكرواتي زوران ماميتش على الأسماء نفسها التي أشركها في المباريات السابقة.

بدأ شباب الأهلي بنشاط وكان الأكثر سيطرة على مجريات اللعب في الدقائق الخمس الأولى، قبل أن يدخل العين أجواء اللقاء، وتسنح أول فرصة في اللقاء لصاحب الأرض، عندما ارتكب مدافع شباب الأهلي، محمد مرزوق خطأ داخل منطقة الجزاء، بمحاولته مراوغة بندر الأحبابي الذي خطف الكرة ووصلت إلى المصري حسين الشحات الذي انفرد بالمرمى، وسدد الكرة بجوار القائم (8)، وسدد بعدها السويدي ماركوس بيرغ كرة أخرى ولكن ذهبت بعيدة عن المرمى.

أحكم العين سيطرته على مجريات اللقاء وكان الأفضل في وسط الملعب، بينما كان الثنائي حسين الشحات وبندر الأحبابي الأكثر نشاطاً وإزعاجاً لدفاع شباب الأهلي، إذ وجد اللاعب الشاب إسماعيل خالد الذي شارك للمرة الثانية أساسياً، صعوبة في إيقاف خطورة الجبهة اليمنى لـ«الزعيم»، من جهته كاد محمد عبدالرحمن أن يحرز الهدف الأول من تسديدة قوية تصدى لها ماجد ناصر وشتتها محمد مرزوق (30).

وضغط العين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ومرر ماركوس بيرغ كرة جميلة إلى حسين الشحات خلف المدافع إسماعيل خالد، ولكن ماجد ناصر أنقذ الكرة قبل أن يسددها اللاعب المصري في المرمى (38)، في المقابل أهدر أحمد خليل فرصة خطرة من ركلة ركنية ولكن خليل لعب الكرة برأسه خارج المرمى، قبل أن يتمكن حسين الشحات من إحراز الهدف الأول من هجمة قادها بنفسه، ووصلت إلى الياباني شيوتاني الذي أعاد الكرة إلى الشحات الذي سدد الكرة مباشرة باتجاه المرمى، وغيرت اتجاهها بعدما لمست محمد مرزوق ودخلت المرمى (41).

وارتفعت الإثارة في الدقيقة الأخيرة، بعدما بصق حسن إبراهيم على البرازيلي كايو لوكاس، ليقوم الحكم عبدالله العاجل بطرد لاعب شباب الأهلي، قبل أن يضيف محمد عبدالرحمن الهدف الثاني بطريقة عالمية على «الطائر» من كرة لعبها حسين الشحات، وسددها «عجب» مباشرة في المرمى في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني نشط أداء شباب الأهلي رغم النقص العددي، إذ أحرز البديل، المولدوفي لوفانور هنريكي الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة (66)، ولكن «الزعيم» حافظ على تقدمه، وأنهى اللقاء محققاً الفوز الرابع على التوالي في الدوري.

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