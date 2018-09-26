عجمان طالب بـ«الفيديو».. فعاقبه مرتين ضد الجزيرة

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

عاقبت «تقنية الفيديو» عجمان خلال مباراته أمس ضد الجزيرة، التي انتهت لمصلحة الأخير 5/‏‏‏1 في مستهل المرحلة الرابعة من دوري الخليج العربي.

وألغى «الفار» قرار حكم اللقاء الدولي محمد عبدالله حسن، باحتساب ضربة جزاء لمصلحة مهاجم عجمان ثيام، إلا أن مساعد الحكم الثاني حسن المهيري أشار باحتساب تسلل على اللاعب السنغالي، ليتم اللجوء إلى تقنية الفيديو التي أكدت صحة قرار المساعد (57).

وعاد حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو مجدداً بسبب تدخل عنيف من قبل لاعب وسط عجمان، البرازيلي فاندر فييرا، ضد لاعب الجزيرة محمد جمال، ليحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثانية ويُستبعد من المباراة، ليُكمل فريقه المباراة بـ10 لاعبين، ويستقبل البرتقالي بعدها ثلاثة أهداف.

وكان مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، قد سخر في الجولة الماضية من تقنية حكم الفيديو (الفار)، عقب خسارة فريقه أمام الفجيرة 1/‏‏‏2 قائلاً: «سررت بعودة (الفار) من إجازته الأسبوعية بعد أن غاب أمام الفرق الكبيرة»، في إشارة صريحة وواضحة لاستحقاق فريقه ركلة جزاء أمام شباب الأهلي في الجولة الثانية.

وقدم عجمان أقل مبارياته هذا الموسم في دوري الخليج العربي، واستحق الخسارة على ملعبه وبين جماهيره، إذ لم يصمد سوى سبع دقائق فقط، حينما تمكن علي مبخوت من الاستفادة من خطأ للاعب خط وسط البرتقالي محمد أحمد في التمرير، لينفرد على أثرها بالمرمى ويراوغ الحارس قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وحاول عجمان في أكثر من مرة إدراك التعادل، ولاحت له أقرب المحاولات للتسجيل عن طريق ضربة ثابتة لعبها فاندر فييرا إلى محمد سبيل وهو منفرد بالمرمى، لكنه لم يتمكن من استغلال الفرصة للتسجيل.

لكن الجزيرة نجح قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول في أن يعزز تقدمه بإضافة الهدف الثاني عن طريق إرنست أسانتي من تسديدة محكمة من خارج الصندوق، استقرت على يمين الحارس علي الحوسني. ولم تتغير أوضاع عجمان في الشوط الثاني، إذ ظل على أدائه المتواضع، ولم تتح له سوى فرصة واحدة عن طريق ستانلي أنقذها الحارس علي خصيف. واستفاد الجزيرة سريعاً من حالة النقص العددي التي كان عليها البرتقالي لمدة 25 دقيقة، حيث تمكن خليفة الحمادي من تسجيل الهدف الثالث من صناعة خلفان مبارك، مودعاً الكرة برأسه في زاوية صعبة على الحارس.

وجاء الدور على ليوناردو ليسجل رابع أهداف المباراة من تسديدة من خارج الصندوق، لم تُفلح محاولات الحارس في التصدي لها (70).

إلا أن المغربي عادل هيرماش تمكن من حفظ ماء وجه فريقه بتسجيل الهدف الوحيد الذي أحرزه في المباراة من خلال تسديدة من زاوية صعبة (79).

لكن خلفان مبارك عاد ووسع الفارق مجدداً بإضافة الهدف الخامس لفريقه من تسديدة من خارج الصندوق أيضاً.

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