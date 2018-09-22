كأس سوبر اليد يغري الشارقة وشباب الأهلي اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

يجدد فريقا الشارقة وشباب الأهلي حوارهما في الخامسة والنصف مساء اليوم على لقب كأس السوبر الإماراتي لكرة اليد لمرحلة الرجال، وذلك حين يلتقيان على صالة نادي النصر، في مباراة يسعى من خلالها الملك للدفاع عن لقبه، ويطلبها شباب الأهلي بهدف رد الاعتبار وحصد انتصارٍ يؤهله لتمثيل الدولة في الخامس من أكتوبر المقبل على لقب «السوبر الإماراتي - البحريني»، الذي سيحمل في نسخته الثانية اسم «كأس زايد»، ويجمعه على صالة نادي الوصل في دبي مع بطل البحرين.

ونجح كلا فريقي الشارقة وشباب الأهلي في حجز مقعديهما على لقب «السوبر الإماراتي»، بنيل الملك لقب بطولة دوري أقوياء اليد لموسم 2017-2018، قبل أن ينتزع شباب الأهلي في الموسم ذاته البطاقة المؤهلة الثانية بفوزه بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ويتطلع الشارقة بطل النسخة الماضية من كأس السوبر، إلى الاحتفاظ بلقبه وحصد إنجاز الثنائية على التوالي، وتكرار الفوز على شباب الأهلي، خصوصاً أن الملك أجرى تغييرات كبيرة على فريقه استعداداً للموسم الجديد، بدءاً من التعاقد المدرب الجزائري صالح بوشكريو، فضلاً عن ضم المحترف المصري علي زين العابدين الذي يعد من الصفقات القوية للموسم الجديد.

وعلى الطرف الثاني، يتسلح شباب الأهلي بخبرات مدربه للعام الماضي خالد أحمد الذي يعد المدرب المواطن الوحيد بمسابقات الرجال، إلا أن الفريق تعاقد مع اللاعب التونسي سليم الهدوي الذي يعرف جيداً خفايا الشارقة، خصوصاً أن الهدوي دافع عن ألوان الملك في الموسم الماضي.

ويملك كلا الفريقين حظوظاً متساوية للفوز بلقب النسخة الثانية من كأس السوبر، خصوصاً أن الشارقة استعد بصورة جيدة للموسم الجديد عقب مطلع الشهر الجاري في النسخة السابعة من بطولة الشيخ محمد بن خالد القاسمي، وقدم أداءً لافتاً في البطولة التي شهدت فوز سموحة المصري بلقبها بفارق الأهداف عن مواطنه الأهلي، والشارقة الذي حل ثالثاً، خصوصاً أن الجهاز الفني للملك اعتبر المشاركة في البطولة الدولية بمثابة البروفة الحقيقية للسوبر والدخول في أجواء المباريات الرسمية المحلية. بالصورة ذاتها، التفت إدارة نادي شباب الأهلي حول الفريق الذي استعد للموسم الجديد بخوضه ثلاث مباريات ودية في البحرين، اطمئن خلالها على جاهزية اللاعبين المواطنين، وتوفير عامل التجانس مع المحترف التونسي سليم الهدوي.