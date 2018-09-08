«فريق الإمارات للدراجات» بين الـ 10 الأوائل في إسبانيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر الدراج فاليريو كونتي من فريق الإمارات قوته وعزيمته في المرحلة الثانية عشرة من جولة إسبانيا، ليتمكن من الانضمام إلى قائمة العشرة الأوائل في هذه المرحلة الصعبة. وانفصلت المجموعة المتقدمة بعد 10 دقائق من انطلاق السباق فحسب، حيث قاد كونتي جهود الانفصال إلى جانب 17 دراجاً آخر. وأظهر كونتي عزيمته من خلال بقائه مع المجموعة الكبيرة لمدة أربع ساعات، قبل أن ينطلق في أداء هجومي متأخر مكّنه من احتلال المركز العاشر.

وشهد الجزء الأخير من السباق قبل ثلاثة كيلومترات من خط النهاية أداءً تكتيكياً من الدراجين على التلال المنحدرة، حيث استطاع الدراج ألكسندر جينيز (فريق إيه جي 2 آر لا مونديال) تجاوز أقرب منافسيه في سباق سرعة نهائي ليفوز بالسباق.

وفي معرض حديثه عن السباق، قال فاليريو كونتي: «حظيت بفرصة طيبة خلال السباق، إلا أنني لم أتمكن من استغلالها بالكامل، حيث لم أكن في أفضل حالاتي. نجحت في الانضمام إلى المجموعة المتقدمة الرئيسة، لكنني فوَّتُّ الانطلاق في سباق السرعة النهائي قبل نحو 30 كم من خط النهاية. حاولت الحفاظ على هدوئي بعد تجاوز مسافتي تسلق، إلا أنني لم أتمكن من الاستجابة بسرعة. ومع ذلك، فأنا واثق بأنني قادر على المساهمة في تحقيق هدف الفريق الرئيس في المراحل المقبلة، والذي يتمثل في دعم زميلي آرو، أو أن أكون جاهزاً للانطلاق مع المجموعة المتقدمة عندما يتطلب الأمر مني ذلك».

وستكون مرحلة الغد إحدى أكثر المراحل حماساً وإثارة حتى الآن، حيث سيواجه الدراجون أول مسافة تسلق بعد 8 كم من انطلاق السباق، ما يعد فرصة مثالية لتشكل المجموعة المنفصلة. ومن الممكن أن يسبب الجزء المستوي من المسار المؤدي إلى مسافة التسلق المصنفة الثانية في بويرتو دي تارنا، والتي تمتد على مسافة 16 كم، وتبلغ نسبة انحدارها 6%، بعض الفوضى في المجموعة الرئيسة، وسيتعين على الدراجين الحفاظ على طاقاتهم من أجل الأجزاء الأخرى من السباق. وتمتد مسافة التسلق الأخيرة في لا كامبيرونا على طول 8.8 كم، وهي تمثل تحدياً صعباً لاختبار قدرات أفضل الدراجين المتخصصين بسباقات التسلق. وقد نشهد نهاية حماسية للسباق، حيث تبلغ نسبة انحدار الكيلومترات الأخيرة من السباق 10%.

دراج الإمارات كونتي يخوض غداً المرحلة الحاسمة في جولة إسبانيا للدراجات الهوائية.