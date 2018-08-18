المنتخب يخوض اليوم اختباراً ودياً أمام أندورا

المصدر: فيينا - الإمارات اليوم

يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم، منتخب أندورا ودياً باستاد غولدبيرغ بالنمسا، في ختام المعسكر الخارجي للأبيض ضمن برنامجه التحضيري استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا.

ويسعى الجهاز الفني للأبيض، بقيادة الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، للاستفادة من مواجهة اليوم أمام منتخب أندورا، بعد أن خاض عدداً من التجارب مع أندية نمساوية وإيطالية ذات مستوى متوسط، كان الهدف منها منح الفرصة أمام كل العناصر الموجودة في صفوف المنتخب للوقوف على جاهزيتهم البدنية، إلى جانب تطبيق أكثر من خطة وطريقة لعب وتجربة عدد من اللاعبين في مراكز مختلفة.

وأمضى الأبيض في النمسا 18 يوماً، خضع خلالها اللاعبون لتدريبات يومية على فترتين صباحية ومسائية، إلى جانب تخصيص فترات للراحة لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس، خصوصاً أن معظمهم شارك قبل بداية معسكر المنتخب في معسكرات أنديتهم بمختلف المدن الأوروبية، استعداداً للموسم الكروي الجديد، الذي سينطلق اعتباراً من يوم 25 أغسطس الجاري بمباراة كأس سوبر الخليج العربي، التي ستجمع العين والوحدة باستاد السلام بجمهورية مصر العربية.

وقال مشرف المنتخب، عبدالله صالح، في تصريحات صحافية، إن: «المباراة أمام منتخب أندورا تُمثل أهمية بالغة للأبيض، خصوصاً أنها الأولى للأبيض منذ شهر مارس الماضي، حين شارك المنتخب في البطولة الدولية الودية».

وأضاف أن الأبيض مطالب بالظهور بمستوى فني يعكس الحالة البدنية والفنية والروح المعنوية العالية التي ظهر عليها اللاعبون خلال الحصص التدريبية.

وتحدث مشرف المنتخب عن المرحلة المقبلة، حيث أشار إلى أن اللاعبين سيعودون إلى أنديتهم اعتباراً من 19 الجاري، للمشاركة في المسابقات المحلية، ثم الانضمام مجدداً إلى المنتخب للسفر إلى معسكر إسبانيا من الأول إلى 12 سبتمبر، والذي سيشهد وديتين أمام منتخب ترينداد وتوباغو في السادس من سبتمبر، ومنتخب لاوس يوم 11 من الشهر ذاته.

وتابع أن الأبيض سيقيم معسكراً ثالثاً في إسبانيا من السادس إلى 16 أكتوبر، تتخلله مباراتان أمام هندوراس في 11 وفنزويلا يوم 16 من الشهر نفسه، قبل أن يُقيم معسكرين في الإمارات، الأول من السادس إلى 20 نوفمبر، والثاني من 15 إلى 31 ديسمبر.