5 لاعبين قادرون على تعويض رحيل «عموري»

المصدر: معاذ كمبال – العين

سيفرض انتقال صانع ألعاب فريق العين، الدولي عمر عبدالرحمن (عموري) لصفوف فريق الهلال السعودي، واقعاً صعباً لدى مدرب الفريق، الكرواتي زوران ماميتش، لكنه لن يكون بالأمر الجديد نظراً لأن اللاعب غاب أكثر من نصف مباريات «الزعيم» الموسم الماضي، وسيكون زوران بين خيارين لا ثالث لهما: الأول هو التخلي عن وظيفة صانع اللعب بشكلها التقليدي والتي كان «عموري» يقوم بها على أكمل وجه، أما الخيار الثاني فهو الاعتماد على لاعبين آخرين للقيام بدور «عموري». ونلقي الضوء على اللاعبين الذين بمقدورهم تعويض رحيل عمر عبدالرحمن.

عصام عبدالله: جميع اللاعبين يستحقون التقدير

قلل إداري فريق العين عصام عبدالله من حجم الإصابات التي تعرض لها بعض لاعبي الفريق في الفترة الماضية، وأكد أنها لن تؤثر في وجودهم القوي مع الفريق بفضل الاهتمام اللافت من الجهاز الطبي بكل ما يمكن أن يمنح اللاعبين الفرصة لإظهار أفضل ما لديهم، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين يستحقون التقدير على الجدية والانضباط الكبير والرغبة القوية في الخروج من المرحلة الحالية من المعسكر الحالي بأفضل المكاسب المرجوة.

وشدد عصام عبدالله خلال حديثه للموقع الرسمي لنادي العين على أهمية المرحلة الأخيرة من معسكر «الزعيم» الخارجي في سلوفينيا، والتي من المقرر أن تستمر 10 أيام، حتى يتسنى للجهاز الفني الإحاطة بالحالة الفنية للاعبين في ظل غياب اللاعبين الدوليين بعد انضمامهم لصفوف المنتخب الوطني.

وأشار إداري العين، أن الفريق سيخوض مباراتين وديتين في سلوفينيا أمام كوبر السلوفيني وجوريكا الكرواتي يومي التاسع والرابع عشر من شهر أغسطس الجاري، معتبراً في الوقت نفسه أن المواجهتين فرصة جيدة لوقوف الجهاز الفني على جاهزية بعض اللاعبين.

وحول المرحلة الثانية من المعسكر التي أقيمت في كرواتيا، قال: «إن المرحلة الثانية حققت الأهداف المرجوة بفضل الأداء القوي للاعبين والمردود الفني والوضع البدني للفريق في مباراتي وفاق سطيف الجزائري، وغياب الإصابات».

وامتدح إداري العين ردة الفعل الممتازة من اللاعبين في المباراتين اللتين خاضهما الفريق في المرحلة الأولى من المعسكر، والتي تجاوزت حاجز التوقعات لاعتبارات عدة، أهمها أن اللاعبين لم يخوضوا 90 دقيقة متواصلة لأن تلك الفترة معنية بالتدرج.