اعتذار

اعتذر أحد اللاعبين عن الانضمام إلى معسكر فريقه الأوروبي، إذ أبلغ اللاعب إدارة ناديه بأنه قرر اعتزال كرة القدم. بعض المقربين من النادي أكدوا أن اللاعب تعود منذ موسمين أن يعتذر عن المعسكر الخارجي بحجة الاعتزال ثم يعدل عن قراره.

تأهيل

انتهى مسؤولو استاد هزاع بن زايد من إعادة تأهيل أرضية الملعب، لتكون جاهزة للموسم الجديد، وذلك بعد تبديل الأرضيّة القديمة التي تأثرت باستقبال عدد كبير من المباريات في الموسم الماضي.

الوصل

وضع لاعب الوصل، يوسف أحمد، بصمته الأولى مع «الإمبراطور» بعد أن سجل هدفاً في المباراة الودية التي فاز بها الوصل (2- صفر) على الفجيرة في ألمانيا، واطمأن جهاز الوصل على خط الهجوم بعد إصابة ليما.