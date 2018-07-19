منتخب الإمارات لأصحاب الهمم يتزعم مونديال كرة القدم في شيكاغو

المصدر: جوني جبور- دبي

تصدر المنتخب الوطني لـ "أصحاب الهمم" صدارة مجموعته الأولى في بطولة كأس العالم الموحد لكرة القدم المقامة حالياً في شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية، ويسدل الستار عنها مساء السبت، وتشهد مشاركة منتخبات 16 دولة.

وجاءت الصدارة الإماراتية للمجموعة الأولى من مونديال شيكاغو، بتحقيق منتخب الدولة لانتصارين متتالين، حيث فاز الابيض على المنتخب الروسي بنتيجة "4-0" ضمن منافسات اليوم الأول من البطولة، قبل أن ينجح أصحاب الإرادة أمس في تحقيق الانتصار الثاني الذي جاء بفوزٍ عريض على المنتخب الكندي بنتيجة "8-0".

ويقضي نظام البطولة بأن يشارك فيها اللاعبون من أعمار 16 إلى 21 سنة، على أن تقام في دورها الأول بنظام دوري المجموعات لتسفر نتائجه عن تأهل المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور الربع نهائي.

وحجز المنتخب الوطني لـ "أصحاب الهمم" لكرة القدم الموحد مقعده في الربع نهائي بغض النظر عن مواجهته الختامية في دور المجموعات التي جمعته أمس مع فريق "تكساس" الأميركي.

وتعد المشاركة في مونديال الكرة الموحد، بمثابة البروفة القوية قبيل مشاركة منتخب الدولة في دورة الألعاب العالمية في أبوظبي 2019.